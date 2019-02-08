Прыжок с парашютом – мечты сбываются

Для многих граждан прыжки с парашютом - равносильны героическому поступку и победе над собственными страхами. Тысячи об этом мечтают, и только самые смелые это воплощают.

Мало кто может сохранять самообладание перед первым прыжком. И всё же, оно того стоит. «Неописуемое чувство полёта», «шквал эмоций», «жизнь начала играть новыми красками»: далеко не все слова, которыми люди описывают своё состояние после первого прыжка. Для многих это становится началом настоящей любви к экстриму, и позднее они становятся склонны испытывать это опьяняющее чувство свободного падения вновь и вновь.

А как быть, если кто-то из близких к нам людей мечтают о прыжках с парашютом? Вы вполне можете реализовать их эту мечту. Например, на сайте https://donum.kiev.ua/pryzhok-s-parashyutom предоставляется возможность покупки подарочного сертификата на прыжки с парашютом. Если у вашего близкого человека нет серьёзных заболеваний и прочих противопоказаний - то такой презент будет практически идеальным. Здесь также есть возможность заказать видеосъёмку, чтобы запомнить этот момент навсегда. Кроме того, здесь можно будет и застраховаться - но это оплачивается отдельно.

Однако, разумеется, далеко не всем желающим может посчастливиться такая возможность. Что может быть противопоказанием для прыжков с парашютом? Можно отметить следующие:

Недавние хирургические вмешательства.

Запрещение по медицинским показаниям.

Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Тяжёлые заболевания дыхания.

Беременность.

Избыточный вес, или наоборот - его недостаток.

Приём наркотиков или алкогольных напитков.

Психические и неврологические заболевания, включая и склонности к суициду.

Таким образом, если у вас есть сомнения по поводу вашего здоровья, вам следует пройти обследования.

Есть также возрастные ограничения. Вы можете выполнять самостоятельные прыжки лишь с совершеннолетнего возраста. Однако, некоторые организации предоставляют возможности и для подростков - но, при наличии письменного разрешения родителей, опекунов.