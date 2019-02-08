Каркасный бассейн для дома и дачи

Многие из тех, кто имеет загородный дом или дачу, мечтают о наличии бассейна на участке. И почему бы не осуществить эту мечту?

Вам просто нужно немного поработать, и скоро у вас будет своё место для прекрасного досуга, где, среди прочего, вы сможете загорать и купаться в жаркие дни. Но подождите с рытьём ямы. В последние годы очень популярны каркасные пулы, которые имеют немало положительных особенностей перед стационарными структурами. И здесь речь не о стоимости, хотя она тоже имеет немалое значение, а о практичности и надёжности. Кроме того, каркасы в настоящее время можно купить в различных торговых точках, в том числе и в интернете. И установка их гораздо легче и быстрее.

Если вы выберете между каркасом и надувным бассейном, весы будут наклоняться в направлении первого варианта, ввиду его следующих преимуществ:

Каркасный бассейн более долговечен.

Материал, из которого изготовлена поверхность каркаса, выдерживает значительный диапазон температур.

Данные конструкции имеют длительный срок службы: свыше десяти лет, по словам производителей.

Бассейны такого типа можно размещать даже на неровных поверхностях, и на склонах до 20 градусов.

Простота в сборке, установке, пользовании, обслуживании.

По стоимости каркасные пулы значительно дешевле, чем привычные всем бетонные структуры.

Данный тип бассейнов можно легко переносить из одного места на участке в другое.

В современной продаже представлен обширный спектр моделей каркасных пулов, различающихся по конфигурации и размеру.

Довольно часто при разборке бассейна данного типа и во время межсезонного хранения страдает целостность плёнки ПВХ, что значительно снижает стоимость покупки морозостойкого пула. Зимой вполне достаточно, чтобы освободить его от воды и покрыть тентом. Вы можете не сомневаться в том, что зимой с ним ничего не случится. Эта металлическая конструкция покрыта в несколько слоёв средством против образования ржавчины, а для ёмкости используется специальная морозостойкая плёнка. Но совсем не обязательно накрывать пул - его можно использовать в качестве катка. Просто налейте в него воду, а затем отполируйте поверхность, и катайтесь.