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Особенности матрасов без пружин
Сравнительно недавно на текстильном рынке стали предлагаться матрасы без пружин, которые очень быстро стали востребованными и в настоящее время - они достойны конкурентов своих пружинных аналогов. Вместо металлических элементов внутри изделия этого типа используется наполнитель из натурального или синтетического материала. Основные особенности данных изделий непосредственно зависят от качества наполнения: жёсткость, упругость, эластичность, способность вытеснять воздух и не поддаваться разложению.
Беспружинные ортопедические матрасы имеют следующие неоспоримые преимущества:
- Матрасы без пружинного блока оказывают ортопедическое действие, которое фиксирует позвоночник в должном положении. Эти изделия рекомендуются для людей, страдающих от проблем с позвоночником, а также для детей до 12 лет, для полного формирования. Для любителей мягких постелей в продаже предлагаются матрасы с латексным наполнителем, который отлично поддерживает тело, повторяя все его анатомические характеристики.
- Отсутствие металлических элементов в структуре подразумевает полное отсутствие посторонних шумов. Вы можете двигаться и катиться из стороны в сторону, не боясь никого разбудить - всё будет абсолютно бесшумно.
- Материалы изготовления беспружинных матрасов не электрифицированы и не создают магнитного поля.
- Эти постельные принадлежности легко перевозить. Они не только лёгкие по весу, но и могут скручиваться.
- Синтетические швы легко чистить. Их не нужно пылесосить. Чтобы соответствовать гигиеническим нормам, иногда необходимо чистить их щёткой и мыльной водой.
Лучше купить беспружинные ортопедические матрасы в специализированном магазине в большом супермаркете. Эти изделия можно также заказать онлайн. Невозможно с первого взгляда определить качество товара, и в связи с этим, при совершении покупки, необходимо связаться с продавцом, чтобы получить сертификат качества, в котором указано, из каких материалов производятся товары, и соответствуют ли они установленным нормам и стандартам.
07 февраль 2019 /
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