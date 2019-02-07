Как выбрать юридическую фирму?

В процессе поиска юридической фирмы, которая станет надёжным помощником для решения различных типов проблем, большое значение имеет найти побольше необходимой информации. В настоящее время не только надо выбрать юридическую фирму, но и она должна будет представлять все интересы своих клиентов; компания выбирается ответственной за оформление очень важных документов, а иногда и конфиденциальная информация ей раскрывается. В связи с этим, необходимо наиболее осторожно подходить к поиску фирмы для дальнейшего сотрудничества.

На что, прежде всего, следует обратить особое внимание, при выборе? Можно отметить следующие критерии: