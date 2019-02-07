Свежеобжаренный кофе – преимущества

Аромат свежего кофе является наиболее значимым атрибутом этого освежающего напитка, способного взбодрить даже сильно уставшего. Интенсивность аромата непосредственно зависит от свежести кофейных зёрен, которые поджариваются в течение двух недель. Спустя месяц впечатляющий запах кофе значительно ослабевает, а спустя два - становится более горьким и затхлым. Зёрна, хранящиеся в течение полугода, излучает очень неприятное амбре. Они имеют определённые преимущества перед многими другими аналогами. Прежде всего - содержат наибольшее количество кофеина; соответственно, чашка свежеобжаренных кофейных зёрен будет оказывать значительное стимулирующее действие, улучшать внимание и оказывать положительное влияние на работу мозга.

Свежеобжаренный кофе, например, http://majaro.ru/ - довольно популярный - характеризуется интенсивным ароматом, который усиливает, стимулирует некоторые рецепторы. Вкус свежеобжаренных кофейных зёрен сохраняет обширный спектр оттенков, в то время как зёрна, хранящиеся в течение длительного времени, имеют плохой горький вкус. Кроме того, в свежих зёрнах сохраняется полный набор эфирных масел, в составе которых имеются антиоксиданты, замедляющие окисление и нейтрализующие активность свободных радикалов. Для насыщения органов и тканей полезными антиоксидантами, вполне хватит купить только что обжаренные зёрна и использовать их, не откладывая на потом.

Кроме того, в свежеобжаренных бобах нет различных химических ароматов, которые мешают вам почувствовать вкус этого восстанавливающего напитка. Свежие зёрна дают возможность попробовать настоящие ароматы кофе, которые нередко приятно удивляют привкусами различных добавок. Многие современные производители жарят свежие бобы вручную, упаковывая их в запечатанные пакеты, сохраняя вкусовые и ароматические особенности напитка. Его использование считается не только очень полезным, но и солидным. Поэтому свежеобжаренные кофейные зёрна покупают дорогие заведения общественного питания, которые очень высоко ценят удовлетворенность своих посетителей.