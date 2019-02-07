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Жиросжигатели для похудения

В последние годы стало очень модно принимать препараты, помогающие похудеть. Диуретики и блокаторы аппетита используются, в основном, женщинами. Но сжигатели жира невероятно популярны среди мужчин, которые активно занимаются спортом. Это специальные добавки (диетические) или фармацевтические препараты, предназначенные для преобразования жировых клеток в полезную энергию за счёт ускорения обмена веществ.

Но в действительности лишь некоторые из них эффективны, в то время как большинство из них являются пустой тратой средств и даже, судя по большому количеству отзывов в сети, небезопасны для здоровья. В связи с этим здесь надо сразу понять, что является правдой, а что - только маркетинговые уловки.

Не все жиросжигатели могут помочь похудеть быстро и без ущерба для организма. Одни активируют мозговые центры, другие - ЦНС, и прочие. Вы должны понимать, как различные группы этих лекарств (стимуляторы, термогены, липолитики) действуют, чтобы выбрать подходящий для вашего случая вариант.

Если вы делаете общий обзор, основанный на обещаниях производителей, то эти таблетки или напитки должны следующие:

  • блокировать всасывание углеводов;
  • устранить избыток жидкости;
  • замедлять всасывание жиров;
  • наполнять дополнительной энергией, способствующей двигательной активности;
  • повышать физическую работоспособность;
  • подавить аппетит;
  • помочь спортсменам в «сушке» тела;
  • снизить холестерин;
  • поддерживать мышечную массу;
  • способствовать формированию устойчивости к стрессу, что исключает риск переедания (если вы хотите заесть какой-нибудь стресс со вкусной едой);
  • улучшить пищеварение;
  • ускорить обменные процессы.

Разумеется, что нет таких препаратов, которые могут предоставить всё выше перечисленное. Но есть те, которые смогут выполнить некоторые из них. И этого может быть достаточно.

Перед использованием препаратов для сжигания жиров, вы должны взвесить все за и против. В противном случае вам придется иметь серьёзные проблемы со здоровьем.

Основным вредом большинства сжигателей жира является их мощное воздействие на нервную систему. Это приводит к множеству побочных эффектов, которые необходимо лечить позже с помощью самых сильных психотропных препаратов.

Поскольку в современной продаже достаточно много сжигателей жира, необходимо тщательно изучить и какие противопоказания имеются. Кроме того, также желательно проконсультироваться с терапевтом, чтобы иметь уверенность в безопасности используемого лекарства.

07 февраль 2019 /
Хочу все знать
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