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Ледорубы: правила выбора

Ледоруб является важным атрибутом альпинистского снаряжения. Его главными характерными особенностями должны быть лёгкость и надёжность. Именно от качества данного инструмента зависят успешное прохождение пути и безопасность альпиниста даже в очень сложных условиях, потому что ледоруб, в отличие от других инструментов, также используется и для самострахования.

Есть много вариантов данного снаряжения. От наиболее упрощенных моделей, рассчитанных на маршруты не очень сложные, и на самые сложные. Вторые - решают сложные и почти невозможные технические проблемы, а также отлично подходят для работы с твердым и выпуклым льдом. Однако, даже это не мешает использованию специальных инструментов для лазания. В современной продаже можно найти спортивные модели, но они имеют высокую цену.

Вы можете выбрать подходящий для вас ледоруб в интернет-магазине https://namarshrute.ru/category/ledoruby/. Менеджеры всегда с готовностью помогут вам с выбором снаряжения для лазания по льду.

Ледорубы имеют похожую структуру. Ручка этого инструмента обычно выполнена из алюминия или сплава, а головка изготовлена из различных типов металла.

Выбираем правильно

Существует базовый ледоруб - актуален в горнолыжном альпинизме, в горном туризме, и когда нет надобности преодолевать вертикальные участки.

Стальные шипы и штык отлично удерживают твердый снег и лёд. Лёгкие инструменты рассчитаны на различные мультигонки и прочие. Стоит сказать, что легкие ледорубы можно использовать для подъема на большие высоты, где вес очень важен.

Также существует и такой тип инструмента, который широко используется для технического альпинизма. Это связано с тем, что здесь требуются инструменты, которые имеют, образно говоря, более «агрессивную геометрию», что позволяет преодолевать даже очень сложные вертикальные поверхности льда, с уклоном около 70 градусов.

Ледорубы могут значительно различаться по конструкции, ввиду разных условий использования. Компетентные эксперты смогут рассказать вам об этом подробнее. Свяжитесь с ними по контактным данным, указанным по ссылке выше.

07 февраль 2019 /
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