Современные солнечные электростанции
С каждым днём потребление электроэнергии в Украине возрастает значительными темпами, а его производство становится всё более дорогостоящим. Ресурсы для ТЭС истощены и даже наносят ущерб атмосфере.
Сооружение более экологически чистых гидроэлектростанций подразумевает больших физических, материальных и временных затрат. В связи с этим, в настоящее время большое внимание уделяется альтернативным источникам. Потребители в Украине начинают использовать всё больше солнечной энергии.
И в этом нет ничего удивительного. Солнечная радиация является дешёвым и возобновляемым источником энергии. В течение недели количество солнечной энергии, которое мы не могли использовать за всю жизнь, достигает Земли.
Солнечные электростанции в Украине нашли своё обширное применение в промышленности, и существует немало перспектив их потребления. Они превосходны в качестве альтернативного источника энергии для домохозяйств и территорий с перебоями в энергоснабжении: удалённые деревни, пригородные зоны.
Установка солнечных электростанций в Украине - довольно дорога и занимает немало времени. Поэтому необходимо взвесить все «за» и «против» данного решения.
Начнём с плюсов:
- комплексная форма электроснабжения;
- долгий срок пользования (до 30 лет);
- независимость от центрального источника энергии;
- предоставляется бесплатно, что позволяет экономить.
А к основным минусам относятся следующие:
- высокие расходы на приобретение оборудования и его установки;
- зависимость от климатических особенностей региона;
- низкая эффективность.
Можно определённо сказать, что использование данных систем в Украине будет выгодно, при следующих условиях:
- на территории, где установлены данные системы много ясных и солнечных дней в году;
- потребление электроэнергии является лимитированным;
- территория труднодоступна и невозможно установить и контролировать централизованный источник энергии;
- в доме будут использованы низкоэнергетические приборы.
При выборе данных систем, целесообразно обращаться только к проверенным поставщикам в стране. Специалисты в этой области всегда с готовностью помогут с выбором.
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