» » Современные солнечные электростанции

Современные солнечные электростанции

С каждым днём потребление электроэнергии в Украине возрастает значительными темпами, а его производство становится всё более дорогостоящим. Ресурсы для ТЭС истощены и даже наносят ущерб атмосфере.

Сооружение более экологически чистых гидроэлектростанций подразумевает больших физических, материальных и временных затрат. В связи с этим, в настоящее время большое внимание уделяется альтернативным источникам. Потребители в Украине начинают использовать всё больше солнечной энергии.

И в этом нет ничего удивительного. Солнечная радиация является дешёвым и возобновляемым источником энергии. В течение недели количество солнечной энергии, которое мы не могли использовать за всю жизнь, достигает Земли.

Солнечные электростанции в Украине нашли своё обширное применение в промышленности, и существует немало перспектив их потребления. Они превосходны в качестве альтернативного источника энергии для домохозяйств и территорий с перебоями в энергоснабжении: удалённые деревни, пригородные зоны.

Установка солнечных электростанций в Украине - довольно дорога и занимает немало времени. Поэтому необходимо взвесить все «за» и «против» данного решения.

Начнём с плюсов:

  • комплексная форма электроснабжения;
  • долгий срок пользования (до 30 лет);
  • независимость от центрального источника энергии;
  • предоставляется бесплатно, что позволяет экономить.

А к основным минусам относятся следующие:

  • высокие расходы на приобретение оборудования и его установки;
  • зависимость от климатических особенностей региона;
  • низкая эффективность.

Можно определённо сказать, что использование данных систем в Украине будет выгодно, при следующих условиях:

  • на территории, где установлены данные системы много ясных и солнечных дней в году;
  • потребление электроэнергии является лимитированным;
  • территория труднодоступна и невозможно установить и контролировать централизованный источник энергии;
  • в доме будут использованы низкоэнергетические приборы.

При выборе данных систем, целесообразно обращаться только к проверенным поставщикам в стране. Специалисты в этой области всегда с готовностью помогут с выбором.

07 февраль 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Солнечные электростанции
Хочу все знать

Солнечные электростанции

В последнее время солнечные электростанции в Украине стали очень популярными.
Токоподводы в современном производстве
Хочу все знать

Токоподводы в современном производстве

Современное промышленное производство потребляет много энергии и, следовательно, сильно зависит от неё. Качество продукции, как правило, зависит от качества электроснабжения для подвижных
Выгодный зеленый тариф для частных и промышленных СЭС
Хочу все знать

Выгодный зеленый тариф для частных и промышленных СЭС

Чтобы стимулировать развитие альтернативной энергетики, внедряется зеленый тариф (Feed-in Tariff), представляющий собой действенный инструмент поддержки инновационных методов получения энергии.
Электродвигатели. Преимущества оборудования
Хочу все знать

Электродвигатели. Преимущества оборудования

Электродвигатели относятся к популярному оборудованию по производству энергии для работы устройств, техники и приспособлений разных типов. И вот потребление электроэнергии в качестве вещества для
Пленочный теплый пол
Хочу все знать

Пленочный теплый пол

Популярность подпольного отопления возрастает с каждым годом, а производители выпускают новые типы отопительных систем этого типа. Например, неплохой новинкой являются плёночные тёплые полы. 
Учет электроэнергии повысит доходность предприятия
Хочу все знать

Учет электроэнергии повысит доходность предприятия

Рассматривая расходы крупного предприятия, руководители часто ужасаются цифрам. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ткани в интернет магазине «Атлас»Регистрация юридического лицаЗаработок в интернетеОсобенности кредита под залог недвижимостиЛодочный мотор ГладиаторПреимущества просмотра сериалов онлайнПервый займ на карту под 0 процентовАлюминиевые окна Рейнарс


Свежие Статьи
NASA озвучило новый план по восстановлению связи с Opportunity

NASA озвучило новый план по восстановлению связи с Opportunity

Почему телескопы не видят Планету-Х?

Почему телескопы не видят Планету-Х?

На Марсе обнаружили замерзшее озеро

На Марсе обнаружили замерзшее озеро

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+