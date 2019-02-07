Современные солнечные электростанции

С каждым днём потребление электроэнергии в Украине возрастает значительными темпами, а его производство становится всё более дорогостоящим. Ресурсы для ТЭС истощены и даже наносят ущерб атмосфере.

Сооружение более экологически чистых гидроэлектростанций подразумевает больших физических, материальных и временных затрат. В связи с этим, в настоящее время большое внимание уделяется альтернативным источникам. Потребители в Украине начинают использовать всё больше солнечной энергии.

И в этом нет ничего удивительного. Солнечная радиация является дешёвым и возобновляемым источником энергии. В течение недели количество солнечной энергии, которое мы не могли использовать за всю жизнь, достигает Земли.

Солнечные электростанции в Украине нашли своё обширное применение в промышленности, и существует немало перспектив их потребления. Они превосходны в качестве альтернативного источника энергии для домохозяйств и территорий с перебоями в энергоснабжении: удалённые деревни, пригородные зоны.

Установка солнечных электростанций в Украине - довольно дорога и занимает немало времени. Поэтому необходимо взвесить все «за» и «против» данного решения.

Начнём с плюсов:

комплексная форма электроснабжения;

долгий срок пользования (до 30 лет);

независимость от центрального источника энергии;

предоставляется бесплатно, что позволяет экономить.

А к основным минусам относятся следующие:

высокие расходы на приобретение оборудования и его установки;

зависимость от климатических особенностей региона;

низкая эффективность.

Можно определённо сказать, что использование данных систем в Украине будет выгодно, при следующих условиях:

на территории, где установлены данные системы много ясных и солнечных дней в году;

потребление электроэнергии является лимитированным;

территория труднодоступна и невозможно установить и контролировать централизованный источник энергии;

в доме будут использованы низкоэнергетические приборы.

При выборе данных систем, целесообразно обращаться только к проверенным поставщикам в стране. Специалисты в этой области всегда с готовностью помогут с выбором.