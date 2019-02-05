Биография Чарльза Дарвина кратко

Все мы в школе изучали теорию происхождения человека Дарвина, но кто-нибудь задавался вопросом, кто такой этот Дарвин? И как вообще появилась мысль переломить историю и описать происхождение видов, а также перестать воспринимать человека как чудо, созданное Богом, и приравнять его к миру животных? В этой статье мы ответим только на первый вопрос, кто же такой Дарвин?

Содержание

Детство.

Познание науки.

Судьбоносное путешествие.

Главные труды, которые прославили Дарвина.

Интересные факты.

Детство

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в небольшом городке Великобритании в интеллигентной семье врача. Образование он получал в обычной школе и там же начал увлекаться естественной историей и собирал коллекции.

В 18 году 19 века Чарльза отдают в начальную школу. Не сказать, что он был отличником, но многие предметы он изучал с удовольствием. Были также науки, которые давались ему нелегко, среди таких были: словесность и классические языки. У маленького Дарвина было хобби - пристрастие к сбору минералов и бабочек. А также значительно много времени он посвящал изучению химии. Любил ходить на охоту, там он отдыхал и наблюдал за животными.

Познание науки

В 1825 году Дарвин поступает в Эдинбургский университет. Там он с упоением изучает такие науки, как медицина, естественная история и таксидермия. Чарльзу в это время выпала возможность побывать в путешествии по Южной Америке. В него он отправился вместе с Грантом, а также интересовался трудами Джемсона.

Родители настояли, чтобы молодой Дарвин поступил в колледж Христа Кембриджского и получил статус священника. Во время учебы в колледже он знакомится с несколькими профессорами ботаники. Там он понимает, что его призвание – это изучение биологии.

Судьбоносное путешествие

Очень интересно, что описать всю биографию ученого можно в несколько строк, но туда не вместится великое наследие, что он оставил миру. На Дарвина большое впечатление оказало кругосветное путешествие, в которое он отправился в 1831 году вместе с капитаном Фицроем. Во время путешествия Чарльз изучал жизнь морских животных, вел записки и заметки, а также собирал коллекцию обитателей моря. В кругосветном путешествии он провел 5 лет. Вернувшись домой, в Англию он стал секретарем Лондонского геологического общества. Спустя 2 года после того как, он вернулся из путешествия, в 1838 году он напишет книгу «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль». Однако, этот его труд не принес столь большого резонанса, на который рассчитывал писатель.

В начале 40-х годов XIX века Дарвин перебрался в город Даун и продолжил заниматься научной деятельностью. Тут он написал множество трудов, включая и теорию происхождения видов. Благодаря последнему он стал знаменит всему миру.

В 1882 году ученый умер, по его завещанию его похоронили в Вестминстерском аббатстве.

Главные труды, которые прославили Дарвина

Свои первые мысли о теории происхождения видов он написал в 1842 году. Но его фундаментальная работа вышла в свет только спустя 16 лет непрерывного изучения и трудов. В конце 50 годов он представил всему миру свою главную работу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». После презентации этот труд наделал огромный резонанс, после того как работа поступила в продажу, то она была раскуплена в считанные часы. А через несколько месяцев теория была перевыпущена в отдельное издание.

Спустя несколько лет мир увидел еще несколько громких его работ. Так, в 1871 году вышел труд о происхождении человека, через год Дарвин описал выражение эмоций у человека и животных. Немного ранее в 1868 году был напечатано еще значительное издание Чарльза, в котором описывались изменения животных и растений в домашнем состоянии.

Все его работы оставили значительный след в истории. Дарвин смог поменять направление человеческой мысли и дать начало развитию новой ветви изучения в биологии и многих других науках.

Интересные факты

Тяга к биологии и медицине у ученого были в крови. Его дедушка был врачом и натуралистом, а в свободное время писал стихи. Дарвин оставил после себя много потомков. Он женился в 1839 году, практически сразу после того как вернулся из путешествия. У Чарльза и его жены Эмме было десять детей. Но что характерно никто из его потомков не стал таким же блистательным учёным, как и он. За всю свою научную деятельность Дарвин был отмечен многими наградами. В 1864 году он получил золотую медаль лондонского королевского общества. В один день с Дарвином появился на свет и Авраам Линкольн. Многие утверждают, что Дарвин похож на Льва Толстого, по нашему мнению, это весьма сомнительно. «Происхождение видов» - его главный труд, окончательное свое название получил нескольких сокращений и шести переизданий. Дарвин был настоящим гастрономическим гурманом. За свою жизнь он перепробовал немало необычных блюд, основная часть, конечно, пришлась на годы, проведенные в кругосветном путешествии. Там он попробовал страуса, игуану, броненосца и агути. В честь ученого назвали много видов необычных животных. Дарвин, несмотря на то что, жил в набожной семье всегда сомневался на тему истинного происхождения человека. Он никогда не отказывался от своих научных теорий. Даже когда его теорию не принимало религиозное общество. Изначально планировалось, что Дарвин отправиться в путешествие на два года, вместо этого его кругосветка растянулась на пять долгих лет. Вы только представьте, что испытывали его родственники. Ведь в то время не было телефонов и сообщить о задержки было очень трудно. Термин дарвинизм - это принципы изучения теории происхождения видов. Экземпляры книги о происхождении видов раскупились в течение двух дней. И еще при жизни писателя была опубликована сразу на нескольких языках, включая и русский.

Дарвин написал по-настоящему значимые труды для науки и человечества, также никто не ставит под сомнение актуальность его трудов даже по прошествии еще сотни лет.