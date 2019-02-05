Буддизм: идеи и философия

Современные направления буддизма

Ваджраяна — общее название всех школ тибетского буддизма, которые имеют распространение ещё и в Монголии, Бурятии, Калмыкии, некоторых регионах современного Китая;

Чань и Дзен — школы прямой передачи, которые были распространены в Китае и Японии;

Тхеравада — старейшая школа, которая является прямой продолжательницей одной из 18 школ раннего буддизма и сохранилась в Шри-Ланке и странах Юго-Восточной Азии.

Все направления современного буддизма получили широкое распространение в мире, а учителя известны на всех континентах. Свои общины буддистов есть в США, Европе, России. Им характерно то, что адепты самостоятельно сделали свой выбор в пользу буддизма, хотя родились в странах культура которых имеет другие корни.

Особенности Дхармы

Учение Будды привлекает тем, что оно основывается на понимании истинного состояния дел. В этом мире существует страдание, но есть и путь освобождения от него. Это освобождение соответствует просветлению — выходу сознания за пределы двойственности восприятия, различных ошибок интерпретации. Однако просветления нельзя назвать результатом приложения каких-то усилий. Последние нужны для того, чтобы увеличить шансы перехода в это состояние и менять свою жизнь уже сейчас, в процессе приобщения к канонам Дхармы.



Буддизм меняет отношение к обычным процессам и явлениям, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу, и к аспектам самосовершенствования. К примеру, карма в буддизме — это не внешняя предопределённость, а результат нашей жизнедеятельности, который остаётся в сознании каждого человека в виде явлений феноменальной природы, — слепков чувств и образов, что порождают новые мысли, желания, поступки и отношение к ним. Буддист никогда не будет стремиться к личностному росту и останется недоступным для других массовых заблуждений, таких как развитие лидерских качеств или технологий исполнения желаний. Наша жизнь слишком коротка, чтобы наполнять её такими сомнительными вещами.



Однако философия буддизма во многом близка к некоторым моделям, принятым в современной физике. Одной из базовых концепций Дхармы является шунья — изначальная пластичность и прозрачность всех явлений этого мира. Это пустота, которая не имеет ничего общего с вакуумом, но являющаяся потенциальной гармонизирующей компонентой явлений природы. Можно провести параллель между шуньей и гармонизирующей компонентой в квантовой физике, которая была описана Нильсом Бором.



Большое внимание буддизм уделяет этике, но рассматривает её в качестве культуры отношения к собственным мыслям и эмоциям. Этика буддизма стоит на объяснениях истинной сущности сознания чувствующих существ. Все они имеют свойство находиться в неведении, природу которого им постичь не дано, но каждый может выбрать себе ту школу познания, которая уменьшит уровень страдания и сделает жизнь более гармоничной и естественной. Именно эта гуманистическая сущность буддизма и является его наиболее привлекательной стороной.

