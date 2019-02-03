Украшения с золотом и бриллиантами

Золотые украшения с бриллиантами - желанный подарок для каждой представительницы прекрасного пола. Высокая стоимость этих изделий, в основе которой лежит цена на высококачественный драгоценный металл и сами бриллианты, включая работу ювелира, делает выбор ювелирных изделий очень сложным.

Самыми распространёнными украшениями с бриллиантами являются - разумеется, серьги и кольца. Изготавливая в разных стилях и конфигурациях, квалифицированные ювелиры создают истинные шедевры искусства, сочетая несколько оттенков золота друг с другом в виде узоров невероятной красоты. Это усложняет выбор украшений.

При выборе серёжек, в основном, учитываются три параметра: тип внешности, форма лица и длина волос. Владелицам длинных волос не подходят маленькие сережки, поскольку они теряются на фоне объёмной причёски. Эти драгоценности будут потеряны в ваших волосах, и никто их не заметит. В таком случае эксперты рекомендуют выбирать длинные и массивные серьги. Маленькие серёжки и пуссеты подойдут владелицам коротких причёсок.

Цвет золота тоже подбирается в зависимости от внешнего вида. Жёлтое золото - отличный выбор для блондинок. А обладательницам тёмных волос лучше выбирать серьги из белого сплава, которые будут контрастировать.

Выбор конфигурации украшений определяется овалом лица. Если у вас округлое лицо, вы должны выбрать длинные серьги, скрывающие такой дефект. Серьги-кольца и пуссеты здесь противопоказаны, их могут носить только женщины со слегка вытянутым лицом.

Все те, кто хочет покупать золотые украшения с бриллиантами, должны основываться исключительно на личных предпочтениях и располагаемых финансах. Делая покупку, вы должны помнить лишь одно: золотое кольцо с бриллиантом является символом любви и его взаимоотношений с другой половиной, а не инвестицией.

Не рекомендуется чистить украшения химическими соединениями, поскольку они могут повредить камни, вплоть до появления видимых сколов и произойдёт обесцвечивание. Лучший вариант очистки в таком случае - обратиться к компетентному ювелиру.