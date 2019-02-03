Обучение техникам шугаринга

Одним из наиболее распространённых способов удаления волос на теле уже на протяжении многих десятилетий является рецепт особой смеси, главным компонентом которой - это сахарный песок, доступный каждой женщине. В настоящее время этот метод избавления от излишней растительности называется шугаринг. Сущность данной процедуры в том, что волосы на теле удаляются специально приготовленной пастой, которая состоит из трех доступных ингредиентов: вода, сахар-песок, лимонный сок. Может показаться, что легче просто не бывает, но не торопитесь делать выводы.

Если у вас есть определённые навыки в этом деле, то вы можете легко выполнить удаление волос с сахаром, познакомившись с предметом шугаринга дома и о том, как это сделать правильно. Помимо этого, не стоит тратить деньги на специальную пасту - очень возможно приготовить «бабушкин рецепт», используя пасту у себя дома. Более того, необходимо знать, что вощение с сахаром является экологически безопасной и лёгкой процедурой. Даже если вы уже сделали глубокий бикини, это не означает, что вам не нужно знакомиться с техникой глубокого шугаринга этой интимной зоны, поскольку эта область является наиболее чувствительной, и любое ненадлежащее действие может отрицательно повлиять на состояние вашей кожи на этом участке.

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Кроме того, стоит отметить следующие положительные стороны шугаринга:

вероятность аллергии очень низкая: ингредиенты пасты безопасны для пользования;

нет риска ожогов, поскольку используется паста с комнатной температурой;

нет риска вросших волосков;

возможно, избавиться от лишних волосинок на любой части тела, даже на чувствительных: бикини и подмышечные впадины;

сохраняет результат в течение трёх недель;

не вызывает отечности и раздражения;

хватает волосы за корень, не ломая их.

Однако отметим и определённые недостатки шугаринга: