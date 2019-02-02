Правильное озеленение частных участков

Озеленение частных участков в последние годы пользуется немалым спросом в Украине. Многие специализированные компании занимаются этим видом деятельности, как в пределах ландшафтного дизайна под ключ, так и индивидуальных проектов. К главным направлениям деятельности таких компаний относится корпоративное и частное озеленение.

Компетентные специалисты от компании https://ozelenenie-service.com.ua/ в Украине предоставляют услуги по благоустройству следующих территорий:

парков, лесопарков, площадей, проспектов, бульваров;

территорий под офис организации в соответствии с их пожеланиями, областью деятельности, характеристиками района, подлежащего улучшению;

план газона любого размера;

зелёные зоны различного назначения и масштаба;

офисов и промышленных объектов;

обустройство садов и их содержание;

разработка и реализация ландшафтных проектов для фермерских хозяйств.

Благоустройство частных территорий не подлежит надзору со стороны государственных служб и, в определенном смысле, более пластично. Таким образом, у него больше возможностей для индивидуального самовыражения владельцев частных участков и креативных дизайнеров.

Процессу посадки всегда предшествует исследование местности, разработка ландшафтного проекта.

Стоимость предоставляемых услуг зависит от различных критериев. Главным образом - от возраста посадочного материала и их количества, типа трав и площади, которую они покрывают, разнообразия цветов, их качества и объёма подготовительных работ. Например, вы можете посадить небольшие деревья с перспективой получения более или менее четких контуров сада в течение пяти лет, или вы можете посадить зрелые деревья с развитой кроной и корневой системой и сразу же стать владельцами тенистых садовых участков. Благодаря участию команд компетентных специалистов, затраты на оплату труда в названных двух вариантах будут абсолютно различными. Кроме того, возможны и отдельные расходы на дополнительные услуги. Поэтому вам сразу не назовут конечную стоимость в полном объёме. Но в любом случае, расценки на услуги в этой компании являются приемлемыми.