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Отдых на Ибице

Ибица считается одной из самых модных европейских курортов, и возможно даже мировых. На этом невероятном испанском острове в Средиземном море каждый приезжий найдёт именно то, о чем мечтает: экстравагантное 24-часовое развлечение или более-менее спокойный отдых с семьей.

Отдых на острове Ибица может быть дешевым и наоборот - невероятно дорогим - всё непосредственно зависит от целей и предпочтений туристов. Конечно, любой, кто отправится на этот средиземноморский остров, чтобы насладиться ночной жизнью, может сразу же забыть об экономичной поездке. Им придётся заплатить огромную сумму за проживание, особенно если они планируют жить возле ночных клубов с вечеринками. Самым выгодным является покупка билетов в клубы на ресепшене собственного отеля или в магазинах. Билет можно приобрести в кассе клуба, но он может быть недоступен или будет стоить намного дороже.

Клубный сезон на этом роскошном острове открыт с мая по сентябрь, с лучшими вечеринками и многолюдными периодами в начале и конце сезона. И, несмотря на все стереотипы, на этом замечательном острове, не только красивые клубы, но и самые финансово доступные места, и поэтому отдых здесь возможен на любой вкус.

Экономически выгодный отдых на этом средиземноморском курорте возможен только в том случае, если вы не посещаете ночные развлечения. Все клубы расположены на одной стороне курорта, а более тихие отели находятся в совершенно другом месте, спокойном. Такие отели сильно отличаются от 3-5 звезд, а самое дешевое жильё - для тех, кто бронирует заранее. Кроме того, вы можете легко организовать дешевый отдых на пляже, выбрать один из приемлемых отелей, расположенных далеко от центра и провести там свой долгожданный отпуск.

Однако, безусловно, билеты на Ибицу тоже стоят дорого. Но вы можете сэкономить и на этом - просто купите авиабилет до Барселоны, например, а оттуда уже отправляйтесь до Ибицы на пароме. Этот вариант, если и выгоден с финансовой точки зрения, всё же, не является комфортным - путешествие на этом плавательном средстве занимает, в среднем, девять часов. Поэтому вы можете, например, взять напрокат автомобиль с водителем.

02 февраль 2019 /
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