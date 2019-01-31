Особенности кредита под залог недвижимости

Важные моменты оформления залога

Когда вам необходимо получить достаточно большую сумму средств в банке, а зарплата не позволяет вам этого, вы можете подать заявку на получение займа под залог недвижимости. Однако, данный вид займа имеет определённые особенности.

Прежде всего, банки предъявляют довольно высокие требования для оформления залога квартиры. Наиболее значимым из них является высокий уровень официальной зарплаты. Ведь это означает, что существует высокая вероятность того, что он вернет займ вовремя. Но как быть с теми, кто не может предоставить документы с места работы? Одним из вариантов в таком случае является предоставление в залог имущества - не только жилой или рабочий объект, но и землю. При этом, нет необходимости подтверждать уровень зарплаты, если стоимость залога гораздо выше суммы займа. Есть все шансы получать деньги в банке и без подтверждения доходов. Ставка на залог имущества обычно составляет до 80% от оценочной стоимости жилища. Это следует принимать во внимание тем заявителям, которые рассчитывают на большую сумму кредита.

Однако и к недвижимости предъявляются определённые требования. Они включают следующие:

ликвидность - тогда объекты могут быть проданы для погашения задолженности, в случае просроченных платежей заёмщиком;

отсутствие обременения: недвижимость не должна быть заложена в другом банке и не арестована.

Многие банки, выдающие кредиты, оценивают приблизительную стоимость закладываемого жилья. Однако, в интересах заёмщика эксперты проведут независимую экспертизу, для определения реальной рыночной стоимости дома на текущий момент. На самом деле, очень часто сотрудники банка могут недооценивать стоимость жилплощади. А независимая экспертиза установит фактическую цену.

Заёмщик, который занимает деньги в банке под все залоги имущества, получает следующие преимущества: