Металлический флагшток уличный

Уличные флагштоки - вертикальные сооружения с флагом. При выборе данных конструкций стоит обратить внимание на следующие критерии:

высоту изделия;

ветровую нагрузку на месте установки;

размеры флага;

метод крепления флагштока;

уровень защиты конструкции от неблагоприятного влияния окружающей среды и механических повреждений.

Труднее определить высоту флагштока. Ни один курс по архитектуре не предоставит точного ответа. Эксперты считают, что лучшим решением будет соблюдение пропорции 1:6. Флаги нередко используются, как рекламные предметы, а не только, будучи официальными атрибутами.

Вертикальная конструкция полностью оправдана. В таком случае, если высота флага составляет полтора метра, можно будет заказать изготовление в специализированной компании металлического уличного флагштока, высотой в девять метров. Это приведет к образованию большого рекламного пространства, и пользователи смогут разместить больше информации, хорошо заметную на расстоянии.

Нагрузки ветра играют важную роль, поскольку они воздействуют на устойчивость и целостность флагштоков. Чем выше стяг, тем сильнее должна быть структура. Вы должны в таком случае заказать конструкцию из металла, а не пластика. Чем меньше узлов соединения в нём, тем лучше. Степень устойчивости увеличивается, и структура не будет повреждена сильными порывами ветра.

Флагштоки могут быть изготовлены из стали, алюминия, композитных материалов. Поверхность их обязательно будет обработана, чтобы на металл не могло быть оказано отрицательных внешних воздействий - как природных, так и хулиганов.

Мачты из чёрных металлов характеризуются низкой стоимостью. Для надёжности специалисты покрывают их специальным средством против образования ржавчины.

Есть два способа установить флагшток. К ним относятся:

прямой (в этом случае изделие просто вкапывают в землю);

Фланцевый (предварительно подготовленная основа из твердого бетона).

Вы можете заранее посоветоваться с опытными экспертами о том, какой из названных способов подойдёт вам больше.