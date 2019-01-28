Повышение эффективности работы магазина

Счетчики посетителей: незаменимые помощники

Информация – главный ресурс бизнесмена и управляющего. Располагая точными данными, мы принимаем правильные решения. Как оценить действие видов рекламы? Как узнать об эффективности скидочных акций? Об этом и многих других вещах расскажут счетчики посетителей

Счетчики посетителей – это компактные устройства, ведущие регистрацию активности посетителей. Система счетчиков уже нашла широкое применение в западных странах, где она используется не только в торговых заведениях, но и в общественных парках, музеях, кинотеатрах, вокзалах.

Система счетчиков посетителей открывает новые перспективы перед владельцами бизнеса, управляющими, арендодателями.

Возможности систем подсчета посетителей

Информацию, собранную счетчиками, можно использовать для маркетинговых исследований, повышения эффективности работы персонала и улучшения систем безопасности.

Основные преимущества внедрения систем:

1. Повышение продаж

Современные видеосистемы подсчета и анализа данных помогут выявить закономерности в действиях потенциальных клиентов. Поняв, почему посетители уходили без покупок, вы сможете устранить причины.

2. Улучшение маркетинговых стратегий

Бизнесмены, идущие в ногу со временем, используют целый ряд рекламных ходов. Анализ количества клиентов поможет узнать, какие именно способы продвижения наиболее эффективны для вашего бизнеса: скидочные акции, карты лояльности, рекламные буклеты, расширение ассортимента товаров. Имея точные данные, вы сможете сконцентрироваться на маркетинге, который приносит результат, и отказаться от бесполезных трат.

3. Увеличение эффективности персонала

Мониторинг посетителей дает ответы на важные вопросы. Нужно ли нанимать новых сотрудников? Стоит ли провести тренинг для тех, чьи продажи ниже, чем у коллег? В какие именно часы будет удобнее проводить уборку помещения и выкладку товара?

4. Страховка от неприятностей

В случае чрезвычайной ситуации современная система подсчета посетителей поможет узнать точное количество людей для того, чтобы эвакуировать их. Она также известит о тех, кто захотел остаться в магазине после закрытия, чтобы совершить кражу.

Установка современных систем подсчета посетителей делает управление бизнесом проще и эффективнее.

Компания «Железный дровосек» работает на рынке систем подсчета посетителей более десяти лет. Мы поможем подобрать систему, отвечающую потребностям вашего бизнеса.