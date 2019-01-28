Свадьба мечты по карману
Каждая женщина, девушка, девочка мечтает о шикарной свадьбе. Некоторые мечтают о свадьбе на берегу моря или в роскошном ресторане. Но увы, богатых женихов, готовых оплатить свадьбу подобного размаха, на всех желающих не хватит.
Так что же делать если свадьбу дорогую хочется, а денег нет?
Всегда всему можно найти замену. К примеру, если хотите роскошное платье, сшитое дизайнером, то его можно заменить на более дешёвый вариант, что-то похожее или же заказать такое же платье, но не у дорогостоящего, дизайнера, а у неплохой швеи, которая сделает похожее плате за менее крупную сумму денег.
Что касается банкетного зала, то легко и просто можно сделать великолепное украшение своими руками. Для этого понадобится закупить все необходимые материалы: ткани, специальную бумагу для украшения, ленты и шары. Немного терпения и обучающих уроков из интернета по украшению и оформлению свадебных помещений и зал мечты готов. При этом не пришлось отдавать баснословную сумму денег дизайнеру и его команде. К таким работам лучше всего привлечь родных и подруг. Для того что бы самим украсить все, понадобится очень много времени.
Можно даже выбрать особенное место для бракосочетания. Например, сделать это на берегу реки. Соорудить прекрасную арку своими руками и украсить ее либо искусственными цветами, либо цветами, сделанными из бумаги. Постелить ковровую дорожку к алтарю и в обе стороны поставить стулья на необходимое количество человек.
Конечно же нельзя забыть о предсвадебном веселье – мальчишник и девичник. К организации данного мероприятия можно подойти так же с творческой и уникальной задумкой. Так как жених и невеста не могут организовывать это мероприятие, нужно выбрать самых ответственных друзей, которые учтут все предпочтения виновников торжества и желания гостей вечера.
На чём не стоит экономить, так это на видеооператоре (
Немаловажную роль на свадьбе играет организатор мероприятий или так называемый тамада. Вот к выбору тамады нужно подходить как к выбору платья невесты. Так как именно от этого человека будет зависеть все настроение и дух самого торжества.
Подружек невесты так же, как и в голливудских фильмах можно одеть в одинаковые платья или же платья одного цвета. Что касается гостей, а если быть точнее, то того в каких нарядах будут гости. К этому вопросу, тоже, можно подойти с творческой стороны и, например, попросить гостей одеть наряды определенного цвета. К примеру, женщин одеть в нежно-розовые тона, а мужчин в тёмно-синие оттенки. Тогда и свадебные фотографии будут выглядеть очень интересно и необычно.
Несмотря на то, что естественно хочется, что бы этот день был самым ярким и самым незабываемым днем в жизни молодоженов. И ради этого многие готовы пойти на все, чтобы угодить своим предпочтениям и предпочтениям своей половинки. Но если люди любят друг друга, то на какие-то незначительные мелочи они не обратят особого внимания.
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