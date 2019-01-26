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Как выбрать дверной замок

Независимо от качества, долговечности и надежности двери, защита от проникновения посторонних, прежде всего, зависит от замка. Помимо того, грамотный выбор дверного замка облегчает открытие и закрытие конструкции. При выборе качественного механизма, нужно знать преимущества и недостатки его различных типов.

При выборе замка (смотрите здесь ассортимент для Украины), необходимо учитывать, как это устройство должно быть подсоединено к двери.

Врезные замки являются наиболее распространёнными уже на протяжении многих лет. Установка их осуществляется следующим образом: изделие вставляется в дверное полотно. Врезной замок отлично оберегает жилой или рабочий объект от взлома. Но, стоит отметить, что механические характеристики двери в зоне его установки ослабевают. Считается, что недостатком врезных замков является довольно медленный процессом крепления.

Накладные замки, в основном, используются для защиты жилища или иного объекта от кражи и устанавливаются, наиболее часто, вместе с врезными устройствами. Минусом данного типа блокировки является невозможность его монтажа в стальной двери, ввиду отсутствия отсеков для этого.

Несмотря на прочность сердечника навесных замков, эти изделия нельзя считать лучшими и наиболее надёжными. Дело в том, что данные замки предполагают полное или частичное отделение полотна, в связи с чем, его взлом с применением физической силы или нескольких устройств - вполне реален.

Даже самые надежные замки имеют тенденцию ломаться. Если замок на внутренней двери вашего жилища сломался, то не переживайте за это. Его легко можно заменить - причём не только профессионалу, но и тем, кто не имеет особых навыков в этом. Вы тоже можете справиться с этим самостоятельно.

Расположение отверстия для замка может быть определена следующим образом. Надо покрыть пластилином часть рамы двери, которая находится перед ригелем. Прикройте дверь и выдвиньте замок ключом. Из оттисков на пластилине вы можете легко рассчитать место для замка и сделать отверстие там, где это нужно.

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26 январь 2019 /
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