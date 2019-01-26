Выбираем фейерверк правильно

Фейерверк уже давно является неотъемлемым атрибутом праздников в Воронеже. И поэтому они столь обширно предлагаются в современной продаже. Но как же выбирать данные пиротехнические изделия?

Все пиротехники можно разделить на профессиональные и бытовые. Первый вариант может использоваться - только опытными специалистами, а второй - подходят для обычных потребителей.

Выбирая подходящий фейерверк, остается лишь посетить магазин (реальный или онлайн) в Воронеже и купить его. В то же время необходимо учитывать определённые параметры, чтобы не покупать некачественные товары.

Прежде всего, вы должны обратить внимание на упаковку. Она должна быть целой, без повреждений. Наличие пятен на бумажных упаковках непосредственно указывает, что пиротехника промокла. Разумно будет отказаться от приобретения таких товаров, поскольку они могут не работать.

Более того, товар фейерверки должен полностью соответствовать нормам и стандартам качества - об этом должно быть указание на упаковке, а также срок её полезного пользования.

Обратите внимание, чтобы срок на выбранные пиротехнические продукты не истек. Среди прочего, на пакете часто указывается количество залпов, высота салюта, калибр, эффекты и продолжительность.

Кроме того, вы должны почитать инструкцию, решив купить фейерверк в Воронеже. Даже если пиротехника представлена от зарубежных производителей, к ней должна быть приложена инструкция на русском языке. Пока вы тщательно не изучите приложение, не используйте пиротехнику.

Обязательно приобретайте фейерверки в специализированных торговых точках, где гарантированно вам предложат качественные товары. На рынках и в переходах вам могут предлагать контрафактную пиротехнику, без сертификатов и лицензий. Без последних не покупайте фейерверки.

И, разумеется, желательно купить пиротехническую продукцию заранее, пока спрос на эти товары не столь высок. В это время вы, скорее всего, в продаже будет более широкий спектр товаров, и вам будет из чего выбирать. Кроме того, продавцы с готовностью помогут вам с выбором, проконсультируют.