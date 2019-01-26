Особенности выбора одежды для беременных

В красивых нарядах каждая женщина чувствует себя уверенно, комфортно, элегантно и пребывает в хорошем настроении. Это относится и к беременным и кормящим женщинам. Они должны быть особенно внимательны, при выборе себе подходящей одежды. Таким образом, одежда для будущих мам должна быть удобной, не мешать движению и дыханию, чтобы не прищемить живот, выполнена из качественных материалов, и в то же время, иметь привлекательный вид. Это относится и к нарядам для кормящих мам.

Многие женщины не желают тратить деньги на специальную одежду, так как считают ее непрактичной. Это большая ошибка, поскольку изделия, приобретённые во время вынашивания ребёнка, будут полезны и кормящим матерям. А обычная одежда, из-за другого кроя, не может полностью соответствовать пропорциям телосложения женщины.

Как вариант, вы можете оставить в своем гардеробе несколько разноплановых вещей: трикотажные рубашки, свитера, упругие с заниженной талией брюки, а также приобрести джинсы и штаны для беременных, платья и сарафаны.

Невозможно женщинам в интересном положении обойтись без специализированного нижнего белья. Когда будущая мама собирается покупать одежду, сначала нужно решить, что она хочет выделить в своей фигуре. Некоторые хотят, чтобы окружающим стало известно о том, что скоро у них будет малыш, а другие, наоборот, желают спрятать живот от посторонних глаз.

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Будучи беременной, вы также можете купить одежду, которая позволит вам в будущем кормить малыша с особым комфортом. Современные производители создали модели такого типа, позволяющие окружающим заметить скорое появление ребёнка на свет. Секрет здесь прост: Забавные надписи и изображения - например, аист. Это не может не вызывать позитивные эмоции - не только у самих женщин, но и у окружающих. А ведь это так важно для здоровья мамы и малыша.