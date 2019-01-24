Женские кроссовки - как правильно выбрать

Порой женским ножкам нужно отдыхать от постоянного использования высоких каблуков. Кроссовки женские : один из наиболее удобных и практичных видов обуви, который станет хорошим помощником ног для занятий спортом, прогулок и различных видов активного отдыха.

Бесспорно - при выборе данного вида спортивной обуви для женщин, стоит отдавать предпочтения натуральной коже. Это непосредственно связано с такими преимуществами, как привлекательность, долговечность, гигиена, высокие эксплуатационные характеристики и прочие. И мода на текущий сезон предполагает замшевые и текстильные вставки, для разнообразия.

Кроме того, стоит отметить следующие их преимущества:

Они всегда лёгкие.

Высококачественные швы. Они должны быть гладкими, чистыми, клей не должен быть заметен.

Жёсткость задней стороны. Она должна быть плотно прилегающей (даже если верх выполнен из ткани). В таком случае верхний край пятки должен быть мягким и сшитым в две полоски.

Эластичность носка. При покупке, нажмите на носок пальцем. Если вмятина сразу исчезает - значит носок имеет высокие упругие показатели.

Наличие валика на внешней кромке. Необходим, чтобы не тереть лодыжку, при ходьбе.

Высококачественная стелька. Она должны быть съёмной, чтобы периодически её высушивать, если ноги часто потеют.

Высококачественная подошва. Это сложная структура. Каждый из её слоев (порой даже разных по цвету) выполняет определённую технологическую задачу.

Гибкость обуви. Но при этом, кроссовки должны быть прочными и надёжными .

Не «унисекс». Помните: женские кроссовки должны иметь существенные отличия от мужских, в особенности - по дизайну.

После покупки данной спортивной обуви, необходимо обеспечить ей надлежащий уход.

Правила ухода за изделиями: