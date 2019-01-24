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Женские кроссовки - как правильно выбрать

Порой женским ножкам нужно отдыхать от постоянного использования высоких каблуков. Кроссовки женские: один из наиболее удобных и практичных видов обуви, который станет хорошим помощником ног для занятий спортом, прогулок и различных видов активного отдыха.

Бесспорно - при выборе данного вида спортивной обуви для женщин, стоит отдавать предпочтения натуральной коже. Это непосредственно связано с такими преимуществами, как привлекательность, долговечность, гигиена, высокие эксплуатационные характеристики и прочие. И мода на текущий сезон предполагает замшевые и текстильные вставки, для разнообразия.

Кроме того, стоит отметить следующие их преимущества:

  • Они всегда лёгкие.
  • Высококачественные швы. Они должны быть гладкими, чистыми, клей не должен быть заметен.
  • Жёсткость задней стороны. Она должна быть плотно прилегающей (даже если верх выполнен из ткани). В таком случае верхний край пятки должен быть мягким и сшитым в две полоски.
  • Эластичность носка. При покупке, нажмите на носок пальцем. Если вмятина сразу исчезает - значит носок имеет высокие упругие показатели.
  • Наличие валика на внешней кромке. Необходим, чтобы не тереть лодыжку, при ходьбе.
  • Высококачественная стелька. Она должны быть съёмной, чтобы периодически её высушивать, если ноги часто потеют.
  • Высококачественная подошва. Это сложная структура. Каждый из её слоев (порой даже разных по цвету) выполняет определённую технологическую задачу.
  • Гибкость обуви. Но при этом, кроссовки должны быть прочными и надёжными .
  • Не «унисекс». Помните: женские кроссовки должны иметь существенные отличия от мужских, в особенности - по дизайну.

После покупки данной спортивной обуви, необходимо обеспечить ей надлежащий уход.

Правила ухода за изделиями:

  • Рекомендуется стирать кроссовки вручную тёплой водой с мылом. Лучше всего мыть подошву небольшой щёточкой - даже зубной.
  • В стиральных машинках разрешается осторожно мыть кроссовки теплой водой с мылом, не высушивая и не переворачивая (если на этикетке обуви имеется специальное разрешение).
  • Нежелательно использовать моющие средства с отбеливающими и активными веществами для чистки обуви.
  • Вымойте шнурки и высушите их отдельно, чтобы избежать появления пятен и складок на обуви.
24 январь 2019 /
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