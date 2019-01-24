Преимущества электронной сигареты

Меньше опасности для организма. В дополнение к табаку и смоле, обычные сигареты содержат огромное количество вредных веществ. Электронные версии содержат лишь никотин и различные пищевые добавки, что является менее опасным для пользователя. Это было подтверждено различными проводимыми исследованиями. Помимо того, когда вы курите вейпы, вам не надо будет беспокоиться о жёлтом налёте на зубах и пальцах.

Нет дыма. При курении электронных устройств, выделяется только пар, который быстро исчезает в воздухе, не оставляя за собой запахов и опасных веществ. Следовательно, выкуривание вейпов не доставит дискомфорта окружающим, особенно детям и пожилым, от воздействия пассивного курения. Это также убережёт и ваши лёгкие. Более того, вам не нужно устранять запах табачного дыма в жилище или машине.

Вам для таких устройств не нужны будут зажигалки или спички. После них не остаются окурки, и поэтому, когда вы курите, вам не нужна будет и пепельница. Вейпы не имеют настоящего пламени, а лишь красный свет, который загорается, при каждой затяжке, что исключает риск случайного возгорания. Эти устройства вы можете хранить в кармане или в сумочке.

Сравнительно низкие цены. Кроме того, налог на табак не распространяется на электронные сигареты, в связи с чем, потенциальное повышение стоимости на обычные сигареты не повлияет на эти устройства. Кроме того, для вейпов нет надобности постоянного приобретения зажигалки или спички, как было указано выше. Таким образом, в долгосрочной перспективе пользователь окажется в выигрыше.

Разнообразие ароматических добавок. Это поможет вам выбирать наиболее любимые вкусы и ароматы - цитрусовые, фруктовые, мятные, шоколадные и прочие. Это также позволит вам смешивать ароматы самостоятельно, для новых ощущений.

В последние годы электронные сигареты пользуются немалым спросом. И это не удивительно, учитывая их немалые преимущества. Среди них можно отметить следующие:

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