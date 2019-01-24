Преимущества электронной сигареты

В последние годы электронные сигареты пользуются немалым
спросом. И это не удивительно, учитывая их немалые преимущества. Среди них
можно отметить следующие:
Меньше опасности для организма. В дополнение к табаку и смоле,
обычные сигареты содержат огромное количество вредных веществ. Электронные
версии содержат лишь никотин и различные пищевые добавки, что является менее
опасным для пользователя. Это было подтверждено различными проводимыми
исследованиями. Помимо того, когда вы курите вейпы, вам не надо будет
беспокоиться о жёлтом налёте на зубах и пальцах.
Нет дыма. При курении электронных устройств, выделяется
только пар, который быстро исчезает в воздухе, не оставляя за собой запахов и
опасных веществ. Следовательно, выкуривание вейпов не доставит дискомфорта
окружающим, особенно детям и пожилым, от воздействия пассивного курения. Это
также убережёт и ваши лёгкие. Более того, вам не нужно устранять запах
табачного дыма в жилище или машине.
Вам для таких устройств не нужны будут зажигалки или
спички. После них не остаются окурки, и поэтому, когда вы курите, вам не нужна
будет и пепельница. Вейпы не имеют настоящего пламени, а лишь красный свет,
который загорается, при каждой затяжке, что исключает риск случайного возгорания.
Эти устройства вы можете хранить в кармане или в сумочке.
Сравнительно низкие цены. Кроме того, налог на табак не
распространяется на электронные сигареты, в связи с чем, потенциальное
повышение стоимости на обычные сигареты не повлияет на эти устройства. Кроме
того, для вейпов нет надобности постоянного приобретения зажигалки или спички,
как было указано выше. Таким образом, в долгосрочной перспективе пользователь
окажется в выигрыше.
Разнообразие ароматических добавок. Это поможет вам выбирать
наиболее любимые вкусы и ароматы - цитрусовые, фруктовые, мятные, шоколадные и
прочие. Это также позволит вам смешивать ароматы самостоятельно, для новых
ощущений.
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устройств. Закажите здесь желаемые вейпы с соответствующей ароматической
добавкой, с оперативной доставкой по стране.
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