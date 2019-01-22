Обязательный предмет гардероба для мужчины

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Как лучше выбрать и на какие моменты обратить внимание

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Устойчивость к износу.

Индивидуальный фасон.

Одежда для любого человека не должна быть внешней оболочкой. При помощи интересных, оригинальных моделей можно преподнести человека обществу как личность, раскрывая его внутренний мир. Дизайнеры разработали современные модели шорт для купания, которые подчеркивают мужскую фигуру. Для пляжа следует выбирать модели из качественного материала, который прослужит не один сезон. Не следует экономить на данных предметах гардероба. Согласитесь, мужчина выглядит достойно в дорогих, стильных шортах на пляже или в бассейне.

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