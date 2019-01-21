Гимнастические мячи для фитнеса

В связи с автоматизацией работы и растущей роли средств массовой информации, которые делают нашу жизнь настолько легкой, что количество граждан, страдающих от физической не активности, то есть от снижения подвижности, увеличивается. Это оказывает отрицательное влияние на здоровье и способствует ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, суставов и прочих. Тем не менее, регулярные физические занятия могут спасти людей, но увы, мало кто сможет найти достаточно свободного времени для этого. Но есть решение - это гимнастический мяч, так называемый фитбол, может помочь.

Он отличается огромным размером - диаметр его начинается с 55см. В большинстве случаев эти мячи предназначены для тренировок после полученных травм.

В настоящее время многие физиотерапевты используют фитболы для восстановления спины, коленей и бёдер после травм. Тем не менее, эффекты данных мячей гораздо обширнее, чем вы можете себе представить. Они прекрасно помогают в развитии всего тела, учат поддерживать равновесие и обеспечивают бесценные физические усилия с минимумом времени и денег. В то же время тренировка с фитболом - оставляет немало удовольствия, позитивных эмоций.

Гимнастические мячи фитболы кажутся достаточно простыми, однако, в действительности - это универсальный тренажер для всех групп мышц. Упражнения с этим атрибутом помогают развить чувство равновесия, гибкости, правильной осанки, и даже сбросить вес.

Помимо того, фитбол все чаще используется, при подготовке будущих мам к рождению малышей. Это позволяет им разгрузить суставы, позвоночник и крестец, которые более подвергаются стрессу во время беременности.

Наиболее важным преимуществом фитбола является его нестабильность и подвижность, что делает обязательным постоянное поддержание баланса и напряжения всех мышц тела, способствует сжиганию значительного количества калорий. Ещё одним преимуществом фитбола является то, что у него практически нет противопоказаний. Плюс ко всему - вы можете заниматься с ним в домашних условиях.

Приобрести фитболы вы можете практически в любом спортивном магазине вашего города. Ещё легче - заказать по интернету, с оперативной доставкой. Тем более - стоимость их вовсе не высокая и доступна для всех желающих.