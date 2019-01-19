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Аудиовизуальные системы

Аудиовизуальные системы - это сложные программные и аппаратные средства, используемые для визуализации и формулирования информации, презентаций, технического контента, рекламных и прочих типов экранов, производственного мониторинга и технологической информации, мониторинга ситуаций или сообщений.

Специализированная компания, ознакомиться с которой можно на этом сайте avikon-media.ru, воплощает проекты по построению:

  • диспетчерские и локационные центры с применением видеостены необходимого размера и конфигурации, включая критические мобильные диспетчерские центры в случае спецопераций;
  • конференц-залы;
  • актовый и концертный залы.
  • переговорные комнаты, для встреч, видеоконференций;
  • образовательных аудиторий, организации дистанционного обучения;
  • организация торговых развлекательных центров и компаний.

Основная подсистема аудиовизуальных систем подразумевает следующие:

  • системы отображения информации, включая и системы с разделенным экраном (видеостена);
  • системы переговоров и видеоконференций;
  • усиление звуковых и акустических систем.
  • системы освещения сцены;
  • интерактивные средства обучения;
  • распределённая система визуализации информации (Digital Signage);
  • системы дистанционного обучения и т.д.

Специаизированная компания, указанная по ссылке выше, поставляет и устанавливает высокотехнологичные аудиовизуальные системы. Данная организация обладает многолетним опытом внедрения интерактивных технологий в различных областях бизнеса, медицины, образования, правоохранительной деятельности и других. Таким образом,организация реализовала немало важных и масштабных проектов для построения и запуска систем видеоконференцсвязи.

Заказать предлагаемые здесь товары можно, связавшись с компанией по контактным данным. Менеджеры могут посоветовать вам наиболее подходящие ауиовизуальные системы - в зависимости от ваших целей. Стоимость оборудования вполне адекватная. Вы сможете сразу после покупки приступить к работе - все заботы по установке специалисты возьмут на себя.

19 январь 2019 /
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