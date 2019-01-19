Аудиовизуальные системы
Аудиовизуальные системы - это сложные программные и аппаратные средства, используемые для визуализации и формулирования информации, презентаций, технического контента, рекламных и прочих типов экранов, производственного мониторинга и технологической информации, мониторинга ситуаций или сообщений.
Специализированная компания, ознакомиться с которой можно на этом сайте avikon-media.ru, воплощает проекты по построению:
- диспетчерские и локационные центры с применением видеостены необходимого размера и конфигурации, включая критические мобильные диспетчерские центры в случае спецопераций;
- конференц-залы;
- актовый и концертный залы.
- переговорные комнаты, для встреч, видеоконференций;
- образовательных аудиторий, организации дистанционного обучения;
- организация торговых развлекательных центров и компаний.
Основная подсистема аудиовизуальных систем подразумевает следующие:
- системы отображения информации, включая и системы с разделенным экраном (видеостена);
- системы переговоров и видеоконференций;
- усиление звуковых и акустических систем.
- системы освещения сцены;
- интерактивные средства обучения;
- распределённая система визуализации информации (Digital Signage);
- системы дистанционного обучения и т.д.
Специаизированная компания, указанная по ссылке выше, поставляет и устанавливает высокотехнологичные аудиовизуальные системы. Данная организация обладает многолетним опытом внедрения интерактивных технологий в различных областях бизнеса, медицины, образования, правоохранительной деятельности и других. Таким образом,организация реализовала немало важных и масштабных проектов для построения и запуска систем видеоконференцсвязи.
Заказать предлагаемые здесь товары можно, связавшись с компанией по контактным данным. Менеджеры могут посоветовать вам наиболее подходящие ауиовизуальные системы - в зависимости от ваших целей. Стоимость оборудования вполне адекватная. Вы сможете сразу после покупки приступить к работе - все заботы по установке специалисты возьмут на себя.
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