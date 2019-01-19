Аудиовизуальные системы - это сложные программные и аппаратные средства, используемые для визуализации и формулирования информации, презентаций, технического контента, рекламных и прочих типов экранов, производственного мониторинга и технологической информации, мониторинга ситуаций или сообщений.

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диспетчерские и локационные центры с применением видеостены необходимого размера и конфигурации, включая критические мобильные диспетчерские центры в случае спецопераций;

конференц-залы;

актовый и концертный залы.

переговорные комнаты, для встреч, видеоконференций;

образовательных аудиторий, организации дистанционного обучения;

организация торговых развлекательных центров и компаний.

Основная подсистема аудиовизуальных систем подразумевает следующие:

системы отображения информации, включая и системы с разделенным экраном (видеостена);

системы переговоров и видеоконференций;

усиление звуковых и акустических систем.

системы освещения сцены;

интерактивные средства обучения;

распределённая система визуализации информации ( Digital Signage );

системы дистанционного обучения и т.д.

Специаизированная компания, указанная по ссылке выше, поставляет и устанавливает высокотехнологичные аудиовизуальные системы. Данная организация обладает многолетним опытом внедрения интерактивных технологий в различных областях бизнеса, медицины, образования, правоохранительной деятельности и других. Таким образом,организация реализовала немало важных и масштабных проектов для построения и запуска систем видеоконференцсвязи.

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