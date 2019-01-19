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Объемные световые буквы: виды и особенности

Реклама - двигатель торговли, и поэтому в настоящее время данная сферы развивается быстрыми шагами и уже достигла значительного уровня. В частности, в области уличной рекламы, которая более эффективна в продвижении товаров и услуг, можно отметить один из наиболее эффективных инструментов: световые объёмные буквы.

Данные изделия характеризуются компактными габаритами и простотой в установке. Такие буквы можно использовать как для внешней, так и для внутренней рекламы, поскольку они устанавливаются на различных поверхностях. Главными материалами, из которых изготавливаются световые объёмные буквы, являются следующие:

  • нержавеющая сталь;
  • пластик;
  • оргстекло.

Внутри изготовленной рамы, которая может различаться по дизайну и оттенкам, встроены специальные ЛЕД-лампочки, поэтому ночью эти буквы ярко светятся, привлекая к себе внимание. Согласитесь, что такую рекламу невозможно не заметить. Кроме того, заказать объёмные буквы можно по вполне доступным ценам.

В настоящее время изготовление объёмных световых букв выполняется на специальном оборудовании: самые современные устройства позволяют получать высококачественные, точные и надёжные атрибуты рекламы, которые могут служить той или иной компании на протяжении многих лет. Однако лишь надёжные специализированные компании способны предложить высокое качество и оригинальность этого вида рекламной продукции. Поэтому, при выборе производителя и запуске производства световых букв, вы должны полагаться на профессионализм и доступность современного оборудования, которое они используют.

Как уже упоминалось, светящиеся буквы являются эффективным рекламным инструментом. Они используются для оформления супермаркетов, торгово-развлекательных центров, при оформлении выставок, презентаций и других мероприятий. Главным преимуществом, предоставляемым изготовлением световых букв, является возможность донести важную и наиболее актуальную информацию для целевой аудитории, поскольку такая реклама является заметной, даже в тёмное время суток и вызывает интерес среди окружающих.

19 январь 2019 /
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