Преимущества и недостатки гель лака

Маникюр - одно из главных удовольствий практически каждой представительницы прекрасного пола. Основным компонентом любого маникюра является - как известно всем, лак.

В настоящее время все лаки изготовлены из химических соединений, которые действительно безопасны для пользования. Однако, они не являются удобными. На самом деле, обычные лаки сходят очень быстро, трескается, образует сколы и поэтому не является надёжным. В течение нескольких десятилетий специалисты в этой области предлагали новые средства, которые будут долго держаться на ногтях. Вот почему появилось много других видов лаков. Прежде всего, это гель-лак, который в последние годы пользуется невероятным спросом.

Его популярность началась всего несколько лет назад. Это связано с тем, что он обладает всеми особенностями, которых так не доставало женщинам. В настоящее время вы можете заказать эмалевый гель в Украине (например, здесь) и использовать его самостоятельно.

Наиболее очевидные преимущества гелевых лаков включают: