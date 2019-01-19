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Преимущества и недостатки гель лака

Маникюр - одно из главных удовольствий практически каждой представительницы прекрасного пола. Основным компонентом любого маникюра является - как известно всем, лак.

В настоящее время все лаки изготовлены из химических соединений, которые действительно безопасны для пользования. Однако, они не являются удобными. На самом деле, обычные лаки сходят очень быстро, трескается, образует сколы и поэтому не является надёжным. В течение нескольких десятилетий специалисты в этой области предлагали новые средства, которые будут долго держаться на ногтях. Вот почему появилось много других видов лаков. Прежде всего, это гель-лак, который в последние годы пользуется невероятным спросом.

Его популярность началась всего несколько лет назад. Это связано с тем, что он обладает всеми особенностями, которых так не доставало женщинам. В настоящее время вы можете заказать эмалевый гель в Украине (например, здесь) и использовать его самостоятельно.

Наиболее очевидные преимущества гелевых лаков включают:

  • Способен долго удерживаться на ногтях. Обычный лак может держаться не больше трёх дней, причём, самый качественный, дорогостоящий. Гель-лак держится более двух недель.
  • Быстро сохнет. Обычный лак может высохнуть до получаса. Но гель-эмаль можно быстро высушить за три минуты. Поэтому вы можете быстро получить красивый маникюр.
  • Высококачественное средство. Это покрытие для ногтей намного лучше и его можно долго использовать. Не сойдет, не сколется, не поцарапается.
  • Но, напомним и о недостатках гель-лака. К ним относятся следующие:
  • Требуется УФ-лампа - если вы собираетесь пользоваться данным средством самостоятельно. Она не стоит слишком дорого, поэтому вполне доступна для всех желающих. По ссылке выше вы можете заказать и её по приемлемой цене.
  • Гель нельзя удалить ацетоном с ногтей. В этом случае необходимо использовать специальные средства. Их тоже можно приобрести по ссылке выше.
  • Гель следует использовать с определённым перерывом. Если вы покрасили ногти, то после снятия покрытия, вам следует подождать несколько дней, прежде чем наносить новый слой. Это не совсем негативный момент, а скорее характеристики этого типа покрытия.
19 январь 2019 /
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