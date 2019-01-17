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Микрозайм без процентов на карту онлайн

Микрозайм на карту без процентов предоставляется микрофинансовыми организациями. Они предлагают краткосрочные кредиты на небольшие суммы. Многих современных граждан привлекает возможность получать деньги в тот же день, соблюдая, при этом, минимальное количество требований.

Главная цель организаций, которые предлагают кредиты без процентов - расширить свою целевую аудиторию. Тем более, такой вид займов подразумевает лишь предоставление паспорта.

Однако, отметим, что беспроцентные займы ограничены низким лимитом и коротким сроком ссуды. Поэтому здесь не стоит рассчитывать на крупные суммы денег.

Данная услуга доступна для взрослых граждан РФ, независимо от их кредитной истории.

Оформить кредит без процентов на карту не представляет ничего сложного. Во-первых, вы должны заполнить онлайн-заявку на веб-портале, указав свое полное имя, место жительства / работы и данные банковской карты. Рассмотрение запроса не длится более получаса. Кроме того, могут потребоваться сканы паспорта и иных документов.

Микрозайм на карту без процентов подразумевает следующие преимущества

  1. Возможность получения кредита онлайн, не покидая жилища или рабочего места.
  2. Кредит предоставляется гражданам старше 18 лет.
  3. Быстрый просмотр поданного запроса.
  4. Займы впервые можно получить без процентов. Возмещается лишь сумма, которую вы взяли.
  5. Залоги и поручители здесь не требуются.
  6. Не будут проверять кредитную историю.

Однако, стоит отметить и некоторые недостатки такого вида заимствования:

  • МФО может предложить вам сумму ниже желаемой.
  • Высокий процент одобрения запросов.
  • Возможно будут спрашивать дополнительные документы.
  • «Продление срока кредита» невозможно.

В некоторых МФО обязательным условием для получения беспроцентного микрозайма является наличие на карте 10 руб. Это связано с надобностью пройти процедуру идентификации - является ли карта конкретно вашей. После подтверждения запроса система списывает произвольную сумму. Об этом приходит смс-уведомление на номер мобильного телефона, который вы указали в заявке.

17 январь 2019 /
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