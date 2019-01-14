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Почему стоит выбрать кубообразный реечный потолок

В последние годы кубообразные реечные потолки пользуются немалым спросом. И это не удивительно, ведь, используя профили с поперечным сечением в виде прямоугольника или квадрата, различных размеров и длины поперечного сечения, вы можете создавать уникальные дизайны, которые идеально подчеркивают характеристики интерьера комнаты, независимо от её назначения. Принимая во внимание возможность декорирования профилей в разнообразные оттенки или с имитацией природных материалов, возможности дизайнеров значительно расширились.

Подвесной реечный потолок, что очень легко установить, собирается из алюминиевых или стальных профилей, и свисает с опоры основания. Каждая рейка представляет собой профиль в виде перевёрнутой буквы "П" со специальными крепежными элементами, которые необходимо прикрепить к стрингеру, чьи структурные особенности позволяют собрать рейки с шагами в 5, 10 и 15 см.

Эти потолки внешне похожи на жалюзи и прекрасно сочетаются с иными типами подвесных конструкций. К наиболее очевидным эксплуатационным преимуществам реечных кубовидных потолков относятся следующие:

  • Легкая сборка и разборка конструкции, что гарантирует беспрепятственный доступ ко всем коммуникациям, размещённым в пространстве между потолками.
  • Легко чистить с применением практически любых чистящих средств.
  • Устойчивы к влаге и образованию ржавчины.
  • Устойчивы к горению.
  • Долгий срок службы.

Помимо того, реечный потолок может действовать как звукоизолятор, так как рейки способны рассеивать звук. Также он может обеспечить вентляцию в помещении.

Еще одним преимуществом кубических потолков является их низкая цена, что в последние годы придало им больший спрос. Их можно приобрести в специализированных магазинах, в том числе и в интернете (например, на этом на сайте .potolki.ru), где предлагаются варианты в обширном диапазоне размеров и цветов. Это позволяет целевой аудитории выбрать наиболее подходящие конструкции для украшения помещений, как жилых, так и рабочих: магазин, кафетерий, офис и прочие. Специалисты также могут помочь вам выбрать подходящий дизайн - обращайтесь к ним по контактным данным, указанным на сайте.

14 январь 2019 /
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