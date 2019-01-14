Брендовые запонки для истинного джентльмена

Аксессуары определяют стиль. Одним из них являются мужские запонки. В настоящее время брендовые запонки для мужчин предлагаются в различных вариациях данных аксессуаров. Современный человек, очень внимательный к своей внешности, желает оставаться в курсе последних тенденций и нововведений, выделяться из толпы своим оригинальным и индивидуальным вкусом.

Только современный и элегантный мужчина поймёт разницу между пуговицами и запонками. Ведь данный аксессуар - это способ выделиться и подчеркнуть индивидуальность и оригинальность. И это основные критерии, определяющие вкус. Солидный мужчина предпочитает дорогостоящую зажигалку, с бриллиантовой крошкой, вместо спичечной коробки или обычной пластиковой зажигалки. Это указывает на их желание охватывать новшества в моде. Брендовые запонки помогут им отличиться от толпы, которая выбрала обычные пуговицы.

Запонки мужские брендовые, например, от интернет-магазина украшений "Серебряные Штучки" упаковывают в соответствующую стильную коробочку, а также на серебряных запонках обязательно стоит клеймо 925 пробы. Часто, это фирменная коробочка с логотипом компании. Каждый бренд и каждая модель имеет свою оригинальную упаковку. Они имеют разный размер, надписи различных текстур и, иногда, предоставляются без надписей.

Но, постарайтесь, при выборе уметь различать брендовые мужские запонки от подделок. Можем напомнить, что многие из них предлагаются без упаковок. Чтобы не быть обманутым и не приобрести поделку, узнайте перед покупкой: как выглядит оригинальная коробочка. Можете даже почитать об этом в интернете. Оригиналы продаются в соответствующей упаковке с надписью и логотипом торговой марки.

У бизнесменов есть много причин оставить позитивное и незабываемое впечатление о себе. Для каждого случая они должны выбрать подходящие запонки. Золотые украшения принято надевать на торжественные мероприятия. Мужчины, которые носят пуговицы на рукавах, не знают, какова стоимость этих драгоценностей. Настоящий ценитель оригинального роскошного стиля знает, что стоимость данных украшений может достигать шестизначных чисел. Для повседневного ношения можно выбрать серебряные или позолоченные запонки. Они тоже выглядят элегантно и стильно.