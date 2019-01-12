Георгины: особенности выращивания и ухода

Цветы георгины - невероятно красивы. Они теплолюбивы и требуют света. В связи с этим, для посадки выбирайте солнечные зоны, защищённые от плохих погодных условий. Выбранный участок для посадки этих цветов должен находиться под солнечными лучами не меньше 6 часов в день. В низинах и водно-болотных угодьях георгины не приживаются.

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Эти красивые цветы прорастают практически на любой почве, но лучшим решением будет суглинок, насыщенный гумусом. Хорошо для георгинов подходит и рыхлый песок. Осенью место для посадки должно быть тщательно вскопано, а весной - разрыхлено вилами.

Цветет георгин в конце июля и начале августа. Но каждый владелец желает наслаждаться цветением как можно дольше. Для этого нужно обеспечить надлежащий уход.

В основном, уход за этими цветами не представляет собой ничего сложного. Но существуют и индивидуальные характеристики. Разумеется, вы можете выращивать георгины по принципу «посажены и забыты». Однако, если вы желаете добиться обильного и длительного цветения, нам придется следовать определенным правилам. Другими словами, вы должны правильно управлять вашими георгинами!

В жару георгины не очень хорошо себя чувствуют, потому что их полые стебли утрачивают твердость. Поэтому им необходимо обеспечить обильный полив и мульчирование почвы.

Во время роста и цветения после интенсивного полива необходимо удобрять и подкармливать георгины. Кормление производится с промежутками в десять дней. С сентября полив и питание прекращаются.

Чтобы уберечь эти цветы от тлей, опрыскайте кусты настойкой луковой или чесночной кожуры. Кроме того, промойте листья с мыльной водой.

С наступлением похолодания клубни георгинов необходимо аккуратно вырыть, чтобы они не погибли от холода. Зимой их нужно хранить в прохладном и сухом месте, + 3-7 градусов.

Георгины различных оттенков и форм отлично смотрятся на клумбах. Декоративные растения с длинными, сильными цветочными стеблями очень хороши для букетов.