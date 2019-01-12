Автоматизация процессов продажи

Торговля - это сложная последовательность процессов, которая включает в себя: организацию заказов, регистрацию клиентов (текущих и потенциальных) и учет продаж, оценку всей полученной информации и принятие обоснованных управленческих решений.

Эффективность любой компании определяется качеством и продажами ее продукции.

Для этого целесообразно использовать автоматизацию продаж, поскольку на практике получение полной информации не на 100% отлажено, поэтому процессы управления продажами становятся сложными, а работа компании не будет эффективной.

Отсутствие информации (кому, сколько, по какой цене и прочие) способствует невозможности проведения маркетинговых мероприятий, прогнозов и грамотных управленческих решений.

Поэтому качественная обработка больших объёмов информации, получаемой отделами продаж, невозможна без внедрения специальных программ. Автоматизация продажи в магазинебыла обобщена как инструмент, повышающий эффективность работы компании и расширение розничной торговли.

Какие задачи решает автоматизация продаж?

Эксперты отмечают следующие:

Сокращение затрат времени. После создания определённого алгоритма в будущем вам нужно только отслеживать и корректировать его работу. Это оптимизирует рутинные мероприятия и уменьшает потери рабочего времени.

Масштабирование и увеличение объёма обрабатываемых данных. Если деятельность компании имеет большие объёмы, гораздо эффективнее вести учёт без потерь автоматически, чем вручную.

Целостность обработки клиентской базы. Применение CRM-систем решает задачи обработки данных, ведет подробное описание всех контактов и обязательств с клиентами, обеспечивает доступ к информации обо всех транзакциях. Подробная общая база данных полностью исключит потери во время ухода или больничного, отпуске работника.

Следовательно, автоматизация продаж в магазине способствует эффективной работе, гарантирует прозрачность процесса продаж, функциональность и гибкость, увеличивает количество постоянных покупателей, способствуя повышению объёма продаж.

Не забудьте, при внедрении автоматизации торговли, решить, кто будет нести ответственность за управление проектом. Эта функция может быть назначена менеджеру проекта, начальнику по продажам или директору магазина.

Зачастую первые полученные результаты не полностью совпадают с поставленной целью, после чего необходимо провести оптимизацию, улучшая показатели выполняемой работы.