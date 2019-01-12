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Своевременный прогноз погоды в интернетеОдессе

Знание прогноза погоды на ближайшее время является гарантией комфортной жизни. Ведь таким образом можно узнать, как одеться завтра, стоит ли ездить в другой город, а сообщения о магнитных бурях имеют большое значение для метеозависимых людей.

Как известно, раньше граждане узнавали о прогнозе из прессы, радио или телевидения. Но в последние годы многие пользователи предпочитают онлайн-источники. В основном, можно воспользоваться следующими источниками:

  • Новостные веб-порталы, которые имеют отдельные разделы по погоде.
  • Тематические погодные веб-ресурсы - например, https://www.048.ua/weather.
  • Специальные разделы на туристических порталах.
  • Медицинские веб-ресурсы - рекомендации для пациентов.

В интернете прогноз погоды постоянно обновляется. Таким образом, можно не испытывать неприятностей, дискомфорта от непредсказуемости климата. Это поможет построить планы на выходные, например - съездить на пикник или нет.

С помощью Интернета вы можете видеть прогноз погоды в любом населённом пункте. Это делает планирование поездки простым и надёжным. То есть, вы узнаете, какова погода в той или иной стране, куда вы планируете поехать. Если температура и влажность подходят вам - то можете не отказываться от поездки. Более того, вы будете знать, брать ли с собой тёплую одежду, обувь, зонтик.

Обновленная информация о негативных погодных условий (густой туман, гололёд) поможет не стать заложником пробок на дорогах и снизить риск повреждения транспортного средства.

Многих пользователей интересует краткосрочный прогноз погоды. Его можно отдельно разделить на части суток или даже на часы. Как правило, минимальные и максимальные значения температуры приведены в каждом временном интервале. Существует ещё и среднесрочные прогнозы - они составляются на 1-2 недели.

Стоит отметить и почасовые прогнозы, которые могут содержать специальные параметры - например, составление метеорологических карт для аэропортов и морских портов.

Ежемесячные прогнозы актуальны для садоводов и дачников, чтобы оценить рабочее время для посадки и сбора урожая.

12 январь 2019 /
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