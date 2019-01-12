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Преимущества займов в МФО

Основным преимуществом микрокредитования является доступность. Предоставляется срочный микрокредит для тех людей, для которых по каким-то причинам банковский займ недоступен. Нередко такие ситуации возникают, ввиду плохой кредитной истории или различных долговых обязательств, в том числе и отсутствия официального трудового договора, когда гражданин не включен в число работников компании и получает зарплату в конверте. Для МФО все названные факторы, разумеется, имеют значение, но они не являются ключевыми, при принятии решения о выдаче микрокредита. Анкета анализируется с использованием нескольких параметров: она учитывает возраст заявителя, наличие постоянного дохода и прочие.

Помимо того, задолженность, своевременно выплачиваемая микрофинансовой организации OnCredit, например, поможет заёмщику значительно улучшить кредитную историю, и в дальнейшем он может запросить более высокую сумму в банке.

В основном, если заявитель связывается с МФО для получения микрокредита, ему нужны деньги очень срочно. И в данном смысле микрофинансовая организация OnCredit полностью отвечает ожиданиям заёмщика. Сотрудники компании просматривают онлайн-заявку, которая заполняется на официальном веб-сайте МФО, или автоматизированная система обрабатывает ее очень быстро. Далее заявитель получает ответ, и если кредит одобрен, деньги передаются заёмщику, как он пожелает. Это может быть перевод на карточку, электронный кошелёк и прочие.

Микрофинансовая организация OnCredit готова рассмотреть запрос в любое время суток, когда обычные банки не работают. В связи с тем, что практически все МФО имеют свои веб-сайты, заявителям даже не приходится никуда идти. Они могут получить микрокредит, даже с использованием своих смартфонов. Главное - иметь доступ в интернет.

Более того, МФО удобны тем, что для них нет надобности собирать огромное количество документов. Иногда вполне достаточно предоставить паспорт гражданина страны. И тем более -никто не будет спрашивать у них залогов и поручителей.

12 январь 2019 /
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