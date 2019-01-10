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Регистрация юридического лица

Регистрация каждого ИП или юридического лица крайне необходима, если вы желаете начать зарабатывать, занимаясь бизнесом. Юридическое лицо предполагает создание ООО, то есть компании, ответственность которой ограничена.

Если вы выберете другой метод регистрации, вы останетесь физическим лицом, в качестве ИП. Регистрация должна производиться в порядке, установленном законом: составлены требуемые документы и завершены все дела в порядке составления этих документов.

Регистрация юридического лица отличается тем, что учредителями ООО могут быть несколько человек или даже целая компания. Для этих услуг можно, например, обратиться в http://centrnp72.ru/53-registracija-yuridicheskih-lic.html.

Перед проведением регистрации, учредители проводят собрание, на котором подтверждают свои намерения, в том числе и назначают директоров.

Ни один из них не должен голосовать против. На собрании также должно быть принято решение о названии организации и заключено соглашение о намерениях.

Затем с пакетом готовых к использованию документов, квитанцией об уплате государственной регистрационной пошлины и заполненной заявкой на регистрацию юрлица, следует обратиться в ИФНС. На момент регистрации вы можете запросить упрощённую систему налогообложения.

Следует сказать, что большая часть документов, представляемых в названное агентство, должна быть заверена у нотариуса.

Заявка на регистрацию юрлица должна быть оформлена по специальной форме P11001. Этот запрос отражает большой объем информации. Впоследствии основной лист заявки необходимо подшить к основной заявлению.

В заявке должны быть отражены данные о следующих:

  • В какой форме зарегистрировано юридическое лицо?
  • Полное наименование компании в трёх версиях: полное на русском языке, сокращённое и на иностранном.
  • Информация о юридическом адресе, учредителях и их долях в капитале компании.
  • Указывать величину социального капитала.

Также должно быть несколько пунктов о том, кто может выступать в качестве представителя от имени ООО, в отношении собственности и вида деятельности будущей организации. Вся информация заполняется на компьютере либо заполняется печатными буквами.

Кроме того, юрлицо необходимо зарегистрировать в налоговом органе, и оно должно получить собственную печать.

10 январь 2019 /
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