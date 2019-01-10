Особенности чехла для лобового стекла

Чехол-накидка для лобового стекла - это универсальная защита
ветрового стекла от снега и солнца. Приобретая этот аксессуар, автовладельцы
смогут забыть об очистке стекла от снега и льда зимой, и опавшей листвы - осенью.
Более того, летом салон автомобиля не будет нагреваться.
Из-за особого метода крепления покрытия, недоброжелатели не
смогут ее украсть.
Чехол для ветрового стекла выполнена из высококачественного
водоотталкивающего материала, непроницаемого для грязи и обладает эффектом
стекающих капель: не необходимости его долго отмывать после каждых осадков.
Преимущества накидки для лобового стекла включают следующие:
Универсальность. Изделие предоставляет универсальную
защиту ветрового стекла в течение всего года. Подходит практически для всех
автомобилей - не только легковых, но и внедорожников.
Летняя защита от солнца. Самозащитный чехол имеет две
стороны, из которых внутренняя - отражается, чтобы её было удобно использовать
в ясный солнечный день. В этом случае чехол не позволит машине прогреться от
сильной жары.
Зимняя защита от снега и льда. Таким образом,
автовладельцам не нужно будет тратить много времени, усилий на очистку стекла
от льда. Если владельцу надо куда-то поехать, то они могут просто снять
покрытие, встряхнуть его от снега, поставить на место и уехать .
Простое и удобное использование. Автомобильный чехол можно
быстро и без особых усилий приложить к стеклу. Накидка надежно фиксируется
посредством специальных упругих ручек. Снимается она тоже легко и быстро. Более
того, эти специальные ручки являются износостойкими, благодаря чему накидка
прослужит как можно дольше.
Надежность. Благодаря особой конструкции, накидка
прилегает плотно к стеклу, и он не улетит от интенсивного ветра и при самых
неблагоприятных погодных условиях.
Для транспортировки и хранения чехла предоставляется
упаковка, не занимающая много пространства в багажнике.
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