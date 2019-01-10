Особенности чехла для лобового стекла

Чехол-накидка для лобового стекла - это универсальная защита ветрового стекла от снега и солнца. Приобретая этот аксессуар, автовладельцы смогут забыть об очистке стекла от снега и льда зимой, и опавшей листвы - осенью. Более того, летом салон автомобиля не будет нагреваться.

Из-за особого метода крепления покрытия, недоброжелатели не смогут ее украсть.

Чехол для ветрового стекла выполнена из высококачественного водоотталкивающего материала, непроницаемого для грязи и обладает эффектом стекающих капель: не необходимости его долго отмывать после каждых осадков.

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Преимущества накидки для лобового стекла включают следующие:

Универсальность. Изделие предоставляет универсальную защиту ветрового стекла в течение всего года. Подходит практически для всех автомобилей - не только легковых, но и внедорожников.

Летняя защита от солнца. Самозащитный чехол имеет две стороны, из которых внутренняя - отражается, чтобы её было удобно использовать в ясный солнечный день. В этом случае чехол не позволит машине прогреться от сильной жары.

Зимняя защита от снега и льда. Таким образом, автовладельцам не нужно будет тратить много времени, усилий на очистку стекла от льда. Если владельцу надо куда-то поехать, то они могут просто снять покрытие, встряхнуть его от снега, поставить на место и уехать .

Простое и удобное использование. Автомобильный чехол можно быстро и без особых усилий приложить к стеклу. Накидка надежно фиксируется посредством специальных упругих ручек. Снимается она тоже легко и быстро. Более того, эти специальные ручки являются износостойкими, благодаря чему накидка прослужит как можно дольше.

Надежность. Благодаря особой конструкции, накидка прилегает плотно к стеклу, и он не улетит от интенсивного ветра и при самых неблагоприятных погодных условиях.

Для транспортировки и хранения чехла предоставляется упаковка, не занимающая много пространства в багажнике.