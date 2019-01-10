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Алюминиевые окна Рейнарс

Тренд последних лет на рынке оконных систем - окна из алюминиевого профиля Рейнарс. Они не выгорают на солнце, не ржавеют, не гниют. Но неужели конструкция из алюминия защитит от холода, жары? И так ли она хороша?

Почему окна из алюминия Reynaers?

Для изготовления окон алюминиевые рамы используются с середины прошлого века. Алюминий - материал прочный и одновременно легкий. Если профилю придать правильную форму, он способен выдерживать тяжелые стеклопакеты, массой в 300-400 килограмм. Огромные витражи с тонкими рамками без разделяющих импостов не только выглядят красиво, они пропускают намного больше света.
Алюминиевые профили позволяют создавать светопрозрачные конструкции почти любой формы: арка, круг, треугольник, трапеция. Независимо от внешнего вида, сохраняется высокая ветро, влагонепроницаемость как в тридцатиградусный мороз, так и в сорокаградусную жару.
У алюминия есть один недостаток, который до недавнего времени ограничивал использование в гражданском строительстве - высокая теплопроводность. Проблема успешно решена, и в этом большая заслуга инженеров бельгийской компании Reynaers Aluminium.
Алюминиевые окна Reynaers - это десятки технологических решений для разных задач. Производитель предлагает системы для всевозможных климатических зон, в том числе и теплые профили для умеренно-континентального климата Украины. Доступные разные формы штапиков: прямоугольные, скошенные, закругленные, фигурные. Профиль можно окрасить в любой цвет порошковой краскою.

Достоинства систем от компании Рейнарс

  • высокая теплоизоляция - полиамидный термомост минимизирует теплопередачу, например у системы Reynaers CS 86-HI потеря тепла Uf составляет всего 1,0 -1,2 Вт/м&#178;K;
  • точность изготовления, многоконтурная система уплотнителей обеспечивают высокую герметичность, воздухонепроницаемость от 600 Па (класс 4 или выше);
  • улучшенный сплав алюминия обладает прочностью, стойкостью к царапинам, коррозии;
  • безопасность - алюминиевые профили не бояться нагревания, ультрафиолетового излучения, не горят, не обрабатываются вредными пропитками, не выделяют токсических веществ;
  • высокая защита от взлома - возможна установка фурнитуры класса WK3, электронной системы управления доступом с использованием биометрического (отпечаток пальца) или магнитного ключа;
  • на окна Рейнарс можно установить тонированные стекла, ударопрочные стеклопакеты из закаленного стекла с дополнительным покрытием бронированной пленкой.
Алюминиевые окна Reynaers - это неповторимый дизайн. Создайте открытое пространство и одновременно чувствуйте себя как за каменной стеной. Они защитят и от капризов природы, и от злоумышленников. Но при условии профессиональной установки.
Выгодные условия, строгое соблюдение технологии, гарантия 10 лет у официального представителя - компании "Элиткон”. Чтобы заказать алюминиевые окна Рейнарс, пригласить замерщика, получить информацию о характеристиках оконных систем позвоните или оставьте заявку на сайте reynaers.co.ua.

10 январь 2019 /
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