Алюминиевые окна Рейнарс

Тренд последних лет на рынке оконных систем - окна из
алюминиевого профиля Рейнарс. Они не выгорают на солнце, не ржавеют, не гниют.
Но неужели конструкция из алюминия защитит от холода, жары? И так ли она
хороша?
Почему окна из алюминия Reynaers?
Для изготовления окон алюминиевые рамы используются с середины прошлого века.
Алюминий - материал прочный и одновременно легкий. Если профилю придать
правильную форму, он способен выдерживать тяжелые стеклопакеты, массой в
300-400 килограмм. Огромные витражи с тонкими рамками без разделяющих импостов
не только выглядят красиво, они пропускают намного больше света.
Алюминиевые профили позволяют создавать светопрозрачные конструкции почти любой
формы: арка, круг, треугольник, трапеция. Независимо от внешнего вида,
сохраняется высокая ветро, влагонепроницаемость как в тридцатиградусный мороз,
так и в сорокаградусную жару.
У алюминия есть один недостаток, который до недавнего времени ограничивал
использование в гражданском строительстве - высокая теплопроводность. Проблема
успешно решена, и в этом большая заслуга инженеров бельгийской компании
Reynaers Aluminium.
Алюминиевые окна Reynaers - это десятки технологических решений для разных
задач. Производитель предлагает системы для всевозможных климатических зон, в
том числе и теплые профили для умеренно-континентального климата Украины.
Доступные разные формы штапиков: прямоугольные, скошенные, закругленные,
фигурные. Профиль можно окрасить в любой цвет порошковой краскою.
Достоинства систем от компании Рейнарс
высокая теплоизоляция - полиамидный термомост минимизирует теплопередачу,
например у системы Reynaers CS 86-HI потеря тепла Uf составляет всего 1,0 -1,2
Вт/м²K;
точность изготовления, многоконтурная система уплотнителей обеспечивают
высокую герметичность, воздухонепроницаемость от 600 Па (класс 4 или выше);
улучшенный сплав алюминия обладает прочностью, стойкостью к царапинам,
коррозии;
безопасность - алюминиевые профили не бояться нагревания, ультрафиолетового
излучения, не горят, не обрабатываются вредными пропитками, не выделяют
токсических веществ;
высокая защита от взлома - возможна установка фурнитуры класса WK3,
электронной системы управления доступом с использованием биометрического
(отпечаток пальца) или магнитного ключа;
на окна Рейнарс можно установить тонированные стекла, ударопрочные
стеклопакеты из закаленного стекла с дополнительным покрытием бронированной
пленкой.
Алюминиевые окна Reynaers - это неповторимый дизайн. Создайте открытое
пространство и одновременно чувствуйте себя как за каменной стеной. Они защитят
и от капризов природы, и от злоумышленников. Но при условии профессиональной
установки.
Выгодные условия, строгое соблюдение технологии, гарантия 10 лет у официального
представителя - компании "Элиткон”. Чтобы заказать алюминиевые окна Рейнарс,
пригласить замерщика, получить информацию о характеристиках оконных систем
позвоните или оставьте заявку на сайте reynaers.co.ua.
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