Саженцы нектарина

Многие современные садоводы предпочитают выращивать на своих участках нектарин. Вопреки общепринятому стереотипу, нектариновое дерево довольно скромное и быстро приживается, если следовать руководству по посеву и уходу. В таком случае первый урожай можно собрать спустя три года.

Правильный выбор саженцев нектарина: основа обильного урожая. Чтобы не повредить корневую систему, желательно сажать рассаду, чей возраст не превышает одного года.

Наверняка молодое дерево не выживет, если посадить его в низине, водно-болотных угодьях, и прочих неблагоприятных условиях. Так как саженцы этого фрукта теплолюбивы, для здорового развития лучше приземлиться на южной стороне участка, с отсутствием тенистости.

Нектарин от персика отличается полностью гладкой и более прочной кожей. И своё именование он получил, благодаря высокому содержанию сахара («нектар»).

Кроме того, можно отметить следующие особенности нектарина:

Саженцы этого фруктового дерева не требуют особых условий для почвы, им не страшны вредители и различные заболевания. Для некоторых сортов даже суровые морозы не имеют особого влияния. Плоды имеют сочный и сладкий вкус, без горечи. Но несмотря на это, их рекомендуется есть и при диете, благодаря содержания витаминов и прочих полезных веществ. Но, из-за высокого содержания сахара, диабетикам лучше отказаться от них. Лучше сажать рассаду этого фруктового дерева осенью, чтобы корни были укреплены в почве до весны. В подобных условиях урожай уже доступен в следующем году. Однако весной не разрешается заселять эти культуры в саду. Чтобы саженцы могли быстрее укорениться, их следует немедленно обрезать.

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