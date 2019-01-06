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Выбираем саженцы нектарина

Нектарин в последние годы является довольно популярным фруктом во многих странах. Ценится этот фрукт, прежде всего, за бесподобный вкус и полезные свойства. Однако, до сих пор есть люди, которые не знают что это за фрукт и как его выращивать в своем загородном доме.

Эксперты утверждают, что нектарин был получен путем мутации персика при самоопылении. Эти два фрукта идентичны по химическому составу и биологическим характеристикам.

Отличия заключаются, прежде всего, во внешнем виде - его кожица гладкая, более твёрдая и без пушка. Он содержит гораздо больше сахара, и поэтому не рекомендуется для диабетиков.

Желающие посадить нектарин на своём участке должны правильно выбрать его саженцы, поскольку это значимый критерий их успешного выращивания. Стоит следовать рекомендациям экспертов:

  1. Вам нужно купить саженцы нектарина в питомнике или специализированной торговой точке в вашем регионе. И вы также должны спросить у продавцов, откуда их привезли, и могут ли они адаптироваться к климату в вашем регионе.
  2. У саженцев должны быть качественно развитые системы корней и стеблей.
  3. Кора должна быть без повреждений.
  4. Соединение повоя со стеблем должно быть гладким, без наростов и переливов, и сок не должен высвобождаться.
  5. Корни должны быть выносливыми и отличаться белым цветом на срезе;
  6. Возраст рассады не должен быт более 1-2 лет. Чем старше - чем хуже адаптируется.

Посадка нектарина - вовсе не сложное дело. Вы должны выбрать наиболее подходящее место для сбора урожая и подготовить растение.

Для этого дерева необходимы тепло и свет. Желательно, чтобы почва была глубокая и хорошо проветривалась. Идеальным вариантом будет песчаник и суглинок. Эти земли довольно влажные, но не подвержены чрезмерной влажности, что имеет большое значение для корневой системы.

При выборе участка для рассады, вы должны учитывать следующие особенности:

  • холодный воздух не должен застаиваться на площадке;
  • участок не должен быть очень темным;
  • подземные воды - на глубине полтора метра;
  • желательно выбрать место на южной стороне приусадебного участка.

Внимание! нельзя сажать рядом с нектарином другие деревья - только на отдалённости не менее трёх метров.

06 январь 2019 /
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