ЛЕД лампы для маникюра
LED лампы для ногтей очень прочные и легкие. Используемые элементы освещения обеспечивают эффективный нагрев рабочих материалов. Это приводит к практически мгновенному затвердеванию.
Такие устройства получили данное название, благодаря использованию LED- элементов в качестве основных источников света. В целом его принцип действия и конструктивные характеристики не имеют существенных отличий от традиционных УФ-устройств.
Лампы LED для маникюра особенно долговечны. Самые дорогие и высококачественные лампы могут работать примерно 50000 часов, что эквивалентно, в среднем, 5 годам беспрерывной работы. Купить данные устройства вы можете, например, на сайте https://frenchnails.ru/catalog/led-lampy. Здесь предлагаются только качественные товары.
Насколько данные устройства являются экономически выгодными?
Комментарии пользователей указывают на то, что эти лампы потребляют очень мало электроэнергии. Это приводит к небольшому нагреву рабочей зоны, при сушке лаков. Но это никак не сказывается на их эффективности.
Лампы этой категории небольшие, что крайне удобно для мастериц, которым необходимо регулярно перевозить устройство - маникюр на дому. Среди прочего, источники освещения, используемые в этих приборах, вообще не боятся нагрузок.
Посмотрим, чем отличаются лампы LED для маникюра от УФ-приборов. Можно отметить следующие особенности:
- Использование таких ламп может значительно сократить время отверждения гелевого слоя. В этом случае это займет не более полминуты.
- Прочность - ещё одно неоспоримое преимущество. Для маникюра в настоящее время можно купить даже недорогие приборы. Но даже они прослужат не менее 5-6 лет, без замены осветительных элементов.
- Большинство устройств LED могут работать, при напряжениях от 80 до 220 В. Появление перенапряжений в линии не повредит устройство, а только уменьшит яркость светодиодов.
- Свет, источником которого является маникюрная лампа LED, оказывает дезинфицирующее действие на поверхность. В связи с этим, его использование абсолютно исключает развитие грибков в ногтях.
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