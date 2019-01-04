ЛЕД лампы для маникюра

LED лампы для ногтей очень прочные и легкие. Используемые элементы освещения обеспечивают эффективный нагрев рабочих материалов. Это приводит к практически мгновенному затвердеванию.

Такие устройства получили данное название, благодаря использованию LED- элементов в качестве основных источников света. В целом его принцип действия и конструктивные характеристики не имеют существенных отличий от традиционных УФ-устройств.

Лампы LED для маникюра особенно долговечны. Самые дорогие и высококачественные лампы могут работать примерно 50000 часов, что эквивалентно, в среднем, 5 годам беспрерывной работы. Купить данные устройства вы можете, например, на сайте https://frenchnails.ru/catalog/led-lampy. Здесь предлагаются только качественные товары.

Насколько данные устройства являются экономически выгодными?

Комментарии пользователей указывают на то, что эти лампы потребляют очень мало электроэнергии. Это приводит к небольшому нагреву рабочей зоны, при сушке лаков. Но это никак не сказывается на их эффективности.

Лампы этой категории небольшие, что крайне удобно для мастериц, которым необходимо регулярно перевозить устройство - маникюр на дому. Среди прочего, источники освещения, используемые в этих приборах, вообще не боятся нагрузок.

Посмотрим, чем отличаются лампы LED для маникюра от УФ-приборов. Можно отметить следующие особенности: