Происхождение честного и Животворящего Креста Господня

Животворящий Крест в Годеново, история и чудеса во все времена вызывали разное отношение, святыне поклонялись и пытались уничтожить. В любом случае, любой, кто прикасался к ней, ощущал таинственно и могущество, которое излучала священная реликвия.

Согласно летописи чудо произошло 11 июня 1423 года. На Сахотских болотах пастухи наблюдали яркое сияние. Когда они приблизились, то увидели распятие, которое спускалось с неба, а рядом образ Николая Чудотворца. Святитель громким голосом велел построить на этом месте Божий храм, где каждый обретет исцеление.

Через 30 лет после этого события оплот православной веры город Константинополь Византийской империи пал под натиском турецких завоевателей. Многие считают крест константинопольской святыней, которая чудесным образом переместилась в Ярославские земли. Это подтверждают историки, так как манера изображения была несвойственна для русского народа, это:

резная статуя в человеческий рост из липы; надпись на греческом языке.

Чистота скульптуры и неестественность не характерны для русского зодчества тех времен. По мнению врачей, анатомическое строение Христа передано правильно.

Место было болотное и непригодное для строительства, поэтому возведение перенесли на несколько километров дальше. Однако произошло чудо. За ночь образовалась река, которая смыла грязь и оставила кусочек суши, где должен быть храм. В этом месте возвели деревянную церковь, которая через время сгорела, а крест чудным образом остался не поврежденным. Поэтому на месте сгоревшего храма построили новый, где люди находили исцеление от болезней. На месте болота со временем возникло Никольское село, которое сейчас называют Антушково.

Книга, в которой записывали чудеса, сгорела при пожаре и с тех пор записи не велись. Но когда приехал один дворянин и стал интересоваться о чудодействии, то ничего не могли ему рассказать. Он упрекнул прихожан в небрежности к святыне. В конце восемнадцатого столетия построили новый каменный храм, а центром украшения стал престол в честь Животворящего креста.

Уцелевшая святыня

В период советской власти нелегкая участь ждала святыню, но она уцелела. Сельские активисты большевистской партии пытались вынести распятие, но не смогли. Оно словно налилось свинцом так, что поднять было невозможно. Тогда один местный житель стал рубить его топором, откололся только мизинец Иисуса, который травмировал мужчине палец ноги. Очевидцы потом рассказывали, что скоро у него на ноге началась гангрена, затем он умер.

Тогда церковь закрыли и оставили охрану, которую подкупили миряне. Затем увезли крест в Годеново в храм Иоанна Златоуста, который только спустя время в 1997 году восстановили, а животворящее распятие приобрело новую известность, получив статус всероссийской святыни.

Храм Иоанна Златоуста относится к Никольской женской обители. Монахини наводят порядок, поддерживают чистоту, ведут хозяйство. Они рассказывают, что люди приезжают даже по ночам отдать поклон святыне прочитать молитву Животворящему Кресту Господню об исцелении, и двери церкви всегда открыты.

Как доехать в Годеново к Животворящему Кресту чудес исцелений

Годеново расположено в нескольких километрах от города Переславль-Залесский Ярославской области. Доехать можно на собственном авто и междугородним транспортом.

На автомобиле:

двигаться от Москвы до города Петровск и свернуть до поселка Демьянское;

затем на перекрестке повернуть налево и двигаться до поселка Приозерный, за которым находится Годеново. На пути находятся указатели.

От Москвы до Ярославля следовать на междугороднем автотранспорте до остановки «Петровск», от которой идет местный автобус до Годеново.