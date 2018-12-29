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Квартирный переезд: преимущества заказа услуг у профессионалов

Переезд из одного жилища в другое относится к совокупности факторов, вызывающих психологический стресс. Данное событие связано со значительными потерями усилий, времени и материальных ресурсов. Услуги мувинговой компании в вашем городе (например, здесь) гарантируют быстрое перемещение, без лишнего стресса. Специализированная компания имеет большой парк транспортных средств, что позволяет выбрать подходящий вариант. Машина с оптимальными нагрузочными характеристиками предоставляет возможность перевозить большое количество багажа на новое жильё.

В список услуг транспортной компании входит не только перевозка вещей. Её сотрудники участвуют в разборке, сборке и установке мебели, упаковке техники, а также в перевозке крупногабаритных атрибутов. Опытные специалисты имеют специальные инструменты и оборудование, которые позволяют выполнять все задачи. Перед переездом на новую жилплощадь, с транспортной компанией каждый клиент заключает контракт, к которому прилагается перечень всех перевозимых предметов, что гарантирует целостность и безопасность.

Каждый переезд с помощью этой компании производится по наиболее выгодному пути. Зачастую вещи клиента перевозятся ночью, что позволяет избежать пробок на улицах. Гарантией сохранности предметов, при транспортировке является их качественно выполненная упаковка. Плёнка ПВХ или ламинированный гофрокартон, в основном, используются для обработки мебели. Размещение посуды, документов, бытовой техники и текстиля лучше делать в картонных коробах.

Для перевозки антиквариата целесообразно использовать контейнеры с мягкой тканью, поролоном или пенопластом, что гарантируют целостность каждого элемента, даже при долгих движениях. Пользуясь услугами мувинговой компании, клиенты получают множество преимуществ, к которым относятся следующие:

  • соблюдение оговорённых сроков;
  • сохранение предметов, при их транспортировке;
  • использование надёжных упаковок;
  • подбор оптимальной версии автомобиля;
  • приемлемые цены.

Конечная стоимость квартирного переезда подробно рассчитывается от продолжительности пути и объёма работ.

29 декабрь 2018 /
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