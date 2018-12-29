Как выбрать надежный хостинг для сайта

Хостинг - это пространство, где любой веб-ресурс будет работать должным образом. Это позволяет владельцам использовать любой сервер, который будет непрерывно подключаться к сети в течение дня, чтобы ваш сайт всегда был доступен. В связи с этим, необходимо знать, как выбрать наиболее надёжный хостинг для сайта.

Например, в Украине вы можете воспользоваться ссылкой https://tuthost.ua/hosting/unix/. Здесь предлагаются различные варианты хостингов, которые вы можете выбрать для вашего будущего сайта. Кроме того, можно будет попросить экспертов помочь вам в этом вопросе.

При выборе места, где будет располагаться ваш веб-ресурс, обязательно обратите внимание на следующие факторы:

Объём памяти жёсткого диска. Рассчитайте данный параметр, требуемый для реализации вашего проекта. Например, для блога или онлайн-визитки потребуется несколько ГБ. Онлайн-магазин или новостной портал подразумевают несколько больше места на диске. Если вы планируете постоянно развивать свой портал в дальнейшем, добавлять к нему контент, то целесообразно выбирать объём с большим запасом;

Совместимые технологии. Обязательно узнайте о языке программирования, применяемом для написания скриптов для вашего веб-ресурса. Если хостинг поддерживает скрипты на нескольких распространённых языках программирования, то ваш сайт может работать правильно;

Техническая поддержка. Прежде чем выбрать сервер, обратите внимание на скорость и эффективность, с которой появляются ответы службы техподдержки. Узнайте, предоставляется и помощь по телефону или просто по электронной почте. Важно, чтобы они могли оперативно решить любую неотложную проблему;

Простая настройка. Если вы работаете с веб-ресурсами в первый раз, то выберите поставщика, предоставляющего вам максимально доступный и приятный интерфейс;

Резервное копирование. Выясните, куда будет копироваться информация вашего сайта. Если на другом жёстком диске, то проблем с обновлением сервера не будет.

Кроме того, если вы всерьёз планируете заниматься сайтом - то не экономьте на хостинг - бесплатные или дешёвые варианты не будут качественными и надёжными.