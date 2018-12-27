Что входит в систему теплого пола?

В последние годы конструкции для полов с подогревом всё чаще используются для отопления помещений. Раньше такие системы были редки. Но в настоящее время они вряд ли могут кого-нибудь удивить. Во многих жилищах подогрев пола используется в качестве основного и единственного источника отопления. Этот тип обогрева подразумевает размещение нагревательной системы в полу.

Значимым элементом этой системы является коллектор, распределяющий потоки хладагентов. Но не всем потребителям известно о том, что представляет собой данный тип с обогрева объектов, каков принцип их функционирования и прочие параметры.

Следует отметить, что принцип действия подпольного коллектора с горячей водой не представляет собой ничего сложного. Жидкость, нагретая до + 60-80 градусов, подаётся через термостатический клапан в коллектор. Это же количество хладагента поступает от распределителя, только при более низкой температуре. Клапан оснащён специальной головкой, регулирующей оптимальные температурные показатели.

Циркулирующий хладагент поступает в коллектор подачи, но в охлаждённом виде. Далее вода направляется в распределитель. Затем она возвращается к первоначальному контуру. Два смешанных потока подаются в смесительное насосное устройство. А затем осуществляется распределение по секторам системы обогрева.

В настоящее время вы можете купить коллектор для тёплого пола по довольно доступным ценам. Но разумеется, обращаться нужно в проверенные места, где предлагаются товары, отличающиеся своей надежностью и долгим сроком службы. Многие современные потребители предпочитают товары ведущих компаний-производителей.

Перед приобретением коллектора для тёплого пола, вы должны ответить на следующие вопросы:

Сколько места нужно устройству?

Сколько контуров ожидается в сети отопления?

Насколько мощным будет устройство?

Ответив на эти вопросы, вам будет гораздо легче принять правильное решение. Кроме того, не забывайте, что стоимость коллектора с горячей водой не является основным фактором, при покупке. Основывайтесь больше на качестве и надёжности. Для этого даже вы можете обращаться к компетентным специалистам.