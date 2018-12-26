В последние годы многие мужчины обращают не меньше внимания на свою внешность, чем женщины. В этом нет ничего удивительного, потому что образ успешного человека непосредственно связан с ухоженными руками и хорошо выбритым лицом. Но достичь хорошего состояния кожи вовсе не так легко, как хотелось бы: загрязнённый воздух в крупных городах, изнурительный ритм жизни и частые стрессы сильно влияют на здоровье и внешний вид.

Мужчинам труднее восстановить мягкость и эластичность кожи. Это связано с различием структуры и определёнными физиологическими характеристиками. В связи с этим, мужская косметика имеет значительные отличия от аналогов для женщин.

Мужская кожа по сравнению с женской обладает немалым рядом преимуществ. Отличается своей эластичностью: мужская кожа прекрасно сохраняет влагу и не подвергается воздействию внешних раздражителей. Однако, из-за значительных различий в гормональном фоне мужского тела, их кожа быстрее растет в жировых отложениях, а воспаления на коже происходят чаще, чем у представительниц прекрасного пола. В связи с этим, несмотря на имеющиеся отличительные особенности и достоинства, мужская кожа также нуждается в соответствующем уходе.

В современных магазинах представлен широкий ассортимент косметики для сильного пола. Выбор непосредственно будет зависеть от располагаемых финансов и личных предпочтений. Если вы всерьёз решили сосредоточиться на теме ухода за кожей и купить мужскую косметику, то целесообразно предварительно обратиться к компетентному дерматологу-косметологу, который проконсультирует вас по выбору подходящих средств, в соответствии с характеристиками вашей кожи. Если вы смущаетесь обращаться к таким специалистам, то можете попросить продавца предоставить вам образцы интересующих вас продуктов. Таким образом, вы можете попробовать косметику в домашних условиях и посмотреть, подходит ли она вам, прежде чем сделать покупку. Выберите правильный тип средств по уходу: хорошие результаты гарантированы.

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