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Редукторный стартер на ВАЗ

Какой стартер лучше: зубчатый или нормальный? Очень часто этот вопрос задают владельцы устаревших марок автомобилей, в том числе и ВАЗ. Самые старые загрузочные модели были разработаны давно, в связи с чем, одним из главных их недостатков является высокое энергопотребление. Владельцы отечественных автомобилей нередко сталкиваются с ситуацией, когда стартер не хочет запускать двигатель в условиях суровых холодов. Однако, в настоящее время имеется более обновлённый вариант данного механизма, именуемый редукторным. Каковы преимущества данного варианта передачи - известно далеко не всем

Стартер ВАЗ характеризуется следующими преимущества перед предыдущим выпуском:

  • предоставляет более быстрый запуск двигателя;
  • существенное увеличение срока эксплуатации;
  • повышение мощности механизма, с меньшим энергопотреблением.
  • уменьшенные габариты и вес.

Основным преимуществом обновлённой модели данного прибора является увеличение показателей энергоэффективности. Это позволяет двигателю запуститься, даже если батарея «разряжена». Запуск двигателя может осуществляться не только в тепличных климатических условиях, но и в очень холодных, когда практически невозможно завести автомобиль с помощью обычного стратера.

Зубчатый механизм позволяет сэкономить заряд батареи, в связи с чем, этот тип устройства гораздо лучше, чем предыдущие модели. Срок полезного использования этого типа стартера зависит от количества запусков двигателя, однако, в любом случае он будет длиться дольше, чем предыдущая версия устройства.

Чтобы понять, почему данный вид стартера более эффективен и надёжен, вы должны рассмотреть устройство для редукторного механизма. Основным отличием таких приводов является наличие зубчатой передачи, расположенной между якорем и бендиксом. Эффективность прибора непосредственно связана с тем, что изделие оборудовано коробкой передач, с помощью которой можно будет повысить крутящий момент. Стартеры, основанные на строении планетарной коробки передач, считаются лучшими.

Редуктор, используемый в структуре современных приборов, увеличит его производительность на 50%, сделав его эффективнее и надёжнее. Поэтому нагрузка на батарею значительно уменьшается.

25 декабрь 2018 /
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