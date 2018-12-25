Токоподводы в современном производстве

Современное промышленное производство потребляет много энергии и, следовательно, сильно зависит от неё. Качество продукции, как правило, зависит от качества электроснабжения для подвижных потребителей, как например, транспортные линии, электрокраны, подъемники и т.д. Нестабильное функционирование оборудования способствует прерыванию производственного процесса и влечет за собой значительные затраты.

В зависимости от определённых характеристик производства и электрооборудования, для которого требуются высококачественные силовые кабели, специализированная компания http://pte.net.ua/в Украине готова предложить систему токоподводов, которая наилучшим образом соответствует потребностям потребителей. Компетентные специалисты помогут вам с выбором токоподводов и электроприводов. Доставка осуществляется в оперативные сроки.

В настоящее время существует несколько разных форм токоподводов для подвижных потребителей. К ним относятся следующие:

использование гибкого кабеля, подвешенного в надземных кабельных тележках по пути следования оборудования;

использование гибкого кабеля, намотанного на специальный барабан, установленный прямо на потребителя;

использование системы шинопровода, установленной вдоль дороги мобильного электрооборудования.

Система гирляндного токоподвода наиболее часто используется для электропитания, для отправки контрольного сигнала на тележки с краном. Иногда, если невозможно использовать другие методы, эта система используется для подачи питания прямо на отводы. Система энергоснабжения типа гирляндной цепи может транспортировать несколько кабелей, что делает ее наиболее подходящей, когда необходимо подключить к потребителю, помимо источника питания, также контрольные кабели, число которых порой достигает десяти. В зависимости от нагрузки на кабель, пользователи могут выбрать один из следующих трех типов систем токоподводов: