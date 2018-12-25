Где применяется грузоподъемное оборудование

Подъемным оборудованием называется механическое устройство, ориентированное на передвижение груза, управляемое вручную или с помощью автоматики. К ним относятся поворотные и строительные домкраты, мобильные краны и вилочные погрузчики - и это лишь малая часть грузоподъёмного оборудования. Обширный выбор подъёмных механизмов предлагается для целевой аудитории по ссылке http://www.pte-crane.com.ua/ в Украине. Вы всегда можете обратиться к специалистам за помощью в выборе подходящих устройств. Каждое предлагаемое здесь изделие отличается высокой эффективностью, надёжностью, отвечает установленным стандартам и нормам безопасности.

Грузоподъёмного оборудование нашло своё широкое применение в различных сферах хозяйственной деятельности. Главными представителями целевой аудитории являются предприятия строительной и машиностроительной отраслей, горнодобывающей и угледобывающей областей и прочие.

Подъёмное оборудование представлено обширным спектром механических и автоматических механизмов, отличающихся надёжностью, эффективностью и высоким качеством. Все названные виды оборудования для подъёма грузов применяются в различных областях среди которых можно выделить следующие основные:

движение груза внутри и снаружи объектов;

подъём грузов и нескольких других конструкций на определённые высоты;

разгрузочно-погрузочные работы на складских объектах, стройплощадках, гаражах, и т.д.

Тали с ручным приводом - представляют собой универсальные подъёмные устройства, допускающие вертикальное или горизонтальное передвижение предметов. Универсальность этих установок состоит в том, что они подходят для использования на складе или в гараже, в небольших и крупных компаниях с конвейерным производством.

Электротали выполняют аналогичные функции, как и их ручные аналоги. Они применимы лишь в местах, где рекомендуется стационарная установка.

Домкраты - как известно, являются универсальными средствами подъёма грузов, они получили своё особое применение в автосервисах. Разница между этим подъёмником и его аналогами в том, что он находится под нагрузкой, а не над ней.