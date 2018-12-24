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Замена демпферного маховика

Двигатель внутреннего сгорания - сложный механизм, который объединяет большое количество деталей, выполняющих определенные функции в различных режимах работы. Рулевое колесо (маховик) отвечает за устойчивость силового агрегата, что допускает чрезмерные вибрации и обеспечивает плавное функционирование двигателя, без оборотов и рывков.

 

Маховик выполнен в форме колеса, диаметром до 40 см.

Это рулевое колесо выполнено из серого чугуна, а значит, его производство не так уж и дорого. На его внешнем крае прижат венчик, представляющий собой стальной ободочек с равномерным наклоном зубьев, который передает вращение стартера, при запуске двигателя. Сама структура спроектирована таким образом, что центральная часть изделия становится лёгкой, а главная масса помещается около внешнего края для увеличения инерции. Изделие имеет 6 отверстий для удерживания коленвала с фланцем и другие отверстия для фиксации корзины сцепления.

Демпферный маховик когда менять? Этим вопросом часто задаются в случае повреждения, износа или ремонта. Если вам нужно заменить его, то лучше купите элемент, произведенный компанией, которая выпустила этот двигатель. Однако в настоящее время существуют и аналоги от других производителей, схожие по характеристикам с оригиналами, которые обычно используются, при настройке силового агрегата. Разборка производится в следующем порядке:

  • Снимите коробку передач и сцепление.
  • Любая маркировка положения коленчатого вала и рулевого колеса друг к другу для облегчения последующей сборки.
  • Открутите крепежные болты рулевого колеса, придерживая его от поворотов, с применением отвёртки.

Установите изделие в порядке, обратном разборке. При сборке, резьбу болтов смазывают анаэробным фиксатором после обезжиривания её и резьбовых отверстий.

Когда винты установлены, новые всегда заменяются. Маховик относительно коленчатого вала установлен лишь в одном положении, но не может быть правильно установлен, поскольку один из шести крепежных болтов располагается асимметрично.

Если вы не разбираетесь в тонкостях ремонта двигателя внутреннего сгорания - то поручите всю работу компетентным специалистам.

24 декабрь 2018 /
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